Wielki QUIZ! Rozpoznaj wieczorynkę z PRL-u!

Czas cofnąć się do lat, gdy wieczory spędzało się przed ekranem telewizora, a czołówka dobranocki była sygnałem, że dzień dobiega końca. Dla wielu dorosłych dziś osób to właśnie wieczorynki z czasów PRL-u były nieodłączną częścią dzieciństwa — pełne ciepła, prostoty i wyjątkowego klimatu. Te krótkie animacje i seriale lalkowe, nadawane tuż przed snem, kształtowały wrażliwość kilku pokoleń, przekazywały wartości i budziły dziecięcą wyobraźnię. Mimo upływu lat, wciąż potrafią wywołać uśmiech i wzruszenie. Dla starszych to nostalgiczna podróż do czasów dzieciństwa, a dla młodszych – okazja do poznania klasyki animacji.

W tym quizie sprawdzimy, ile z tych kultowych wieczorynek naprawdę pamiętasz. Czy rozpoznasz je po jednym kadrze, krótkim opisie lub fragmencie czołówki? Ruszaj z nami w sentymentalną podróż do czasów, gdy telewizor miał tylko dwa programy, ale i tak czekało się na seans z wypiekami na twarzy. Powodzenia!

QUIZ. Wróć do dzieciństwa i rozpoznaj kadry z wieczorynek!