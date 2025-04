Najlepsze thrillery na faktach. Idealne na weekendowy seans

Kochamy thrillery, a te oparte na faktach, tylko podbijają ich atrakcyjność. To właśnie świadomość, że prezentowane wydarzenia nie są jedynie wytworem wyobraźni scenarzysty, sprawia, że napięcie staje się jeszcze bardziej odczuwalne. Znamy daty, nazwiska, a czasem nawet zakończenia — a mimo to z zapartym tchem śledzimy losy bohaterów.

Jeśli szukasz filmów, które nie tylko wciągną cię bez reszty, ale też zostawią z głową pełną pytań i refleksji — ta lista jest dla ciebie. Znajdziesz tu thrillery psychologiczne, kryminalne i polityczne, które opowiadają o prawdziwych zbrodniach, śledztwach, a nawet wielkich tajemnicach rządowych. Wiele z tych historii wstrząsnęło opinią publiczną i miało realny wpływ na świat, który znamy.

To idealna propozycja na weekendowy seans — niezależnie od tego, czy oglądasz solo, czy w gronie bliskich. Oto 20 filmów, które wciągną cię bez reszty!

20 najlepszych thrillerów, opartych na faktach

20. „Dobry opiekun”



Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego – wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale. Podczas wspólnie przepracowanych nocy tworzy się między nimi więź przyjaźni i po raz pierwszy od dawna Amy zaczyna wierzyć w pomyślny los dla siebie i swoich córek. Jednak seria tajemniczych zgonów pacjentów doprowadza do wszczęcia śledztwa, w którym Charlie jest głównym podejrzanym. Amy musi zaryzykować życie i bezpieczeństwo dzieci, by odkryć prawdę.



19. „Monster”



Film opowiada historię Steve'a Harmona (Kelvin Harrison Jr.), siedemnastoletniego prymusa z elitarnej szkoły średniej, którego świat lega w gruzach, gdy zostaje oskarżony o morderstwo i grozi mu spędzenie reszty życia za kratkami. Tak zaczyna się dramatyczna odyseja przez skomplikowaną batalię sądową, która zaważy na losach tego inteligentnego i lubianego ucznia z Harlemu.



18. „Podły, okrutny, zły”



Film przedstawia seryjnego mordercę Teda Bundy’ego w momencie, gdy ma on już pierwsze ofiary na koncie. Mężczyzna poznaje samotną matkę, Liz. Kobieta szybko daje się uwieść przystojnemu, szarmanckiemu i inteligentnemu studentowi prawa. Ich romans przeradza się w związek, wkrótce jednak szczera miłość wystawiona zostaje na wielką próbę. Teda zatrzymuje policja, która oskarża go o morderstwa. Od tej chwili rozpoczyna się spektakl, czyli absurdalna, ale i fascynująca gra Bundy’ego z policją i organami prawa. Liz wierzy w niewinność swojego ukochana, ale narastająca ilość dowodów przeciwko Tedowi przytłacza ją. Bundy wciąż przekonuje, że jest ofiara nagonki. Czy Liz w porę dostrzeże diabelską iskrę w jego oczach?



17. „Zło wcielone”



Agent FBI przesłuchuje podejrzanego seryjnego mordercę Teda Bundy'ego. Między mężczyznami tworzy się skomplikowana relacja.



16. „Polowanie na łowcę”



Gdy młoda prostytutka ucieka z rąk seryjnego mordercy, detektyw Jack Halcombe robi wszystko, by złapać zabójcę i doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości.



15. „Kapitan Phillips”



Rok 2009. Dowodzony przez Richarda Phillipsa kontenerowiec MV Maersk Alabama zostaje porwany przez somalijskich piratów. Kapitan podejmuje walkę o ocalenie swojej załogi.



14. „Wróg numer jeden”



Dwa lata po zamachach z 11 września młoda agentka CIA, Maya, dołącza do zespołu, który tropi Osamę bin Ladena. Z upływem czasu polowanie na najsłynniejszego terrorystę świata staje się jej obsesją.



13. „Mój przyjaciel morderca”



Jeffrey Dahmer to dziwny chłopak. Lubi kości, martwe zwierzęta, eksperymenty chemiczne, najbardziej te z kwasem. W szkole nie ma łatwo. Koledzy wyzywają go od świrów, próbuje więc trochę się dopasować, zaczyna ćwiczyć, ale i popijać. Jednak coraz mocniej odstaje od grupy – czasem symuluje epilepsję, w końcu robi się niebezpieczny.



12. „Dziewczyna, która uciekła: Historia Kary Robinson”



15-letnia Kara Robinson przeżywa porwanie i ostatecznie udaje jej się doprowadzić do aresztowania seryjnego mordercy.



11. „Wszyscy ludzie prezydenta”



Dwójka reporterów Washington Post trafia na sensacyjne informacje dotyczące włamania do siedziby partii Demokratów w 1972. ślady prowadzą do Białego Domu. Kulisy afery Watergate, która doprowadziła do rezygnacji z urzędu prezydenta USA Richarda Nixona.



10. „Sound of Freedom. Dźwięk wolności”



Honduras. Lokalna królowa piękności łudzi dwoje dzieci karierą w show-biznesie. Za zgodą naiwnego ojca rodzeństwo jedzie na casting, z którego już nie wraca. W sprawę uprowadzonych do Kolumbii nieletnich angażuje się były agent z Departamentu Bezpieczeństwa, Timothy Ballard. Jego misją jest walka z pedofilami.



9. „Nietykalni”



Chicago, rok 1931, czas prohibicji i rządów Ala Capone. Przybyły do miasta agent Eliot Ness wraz z grupką „Nietykalnych” walczy z nielegalnym handlem alkoholem.



8. „Wyrok skazujący”



Brat Betty zostaje skazany za napad i morderstwo. Kobieta kosztem wielu wyrzeczeń podejmuje studia prawnicze, by móc doprowadzić do jego uniewinnienia.



7. „Blow”



Film jest opowieścią o karierze i upadku George'a Junga – człowieka, który w latach siedemdziesiątych był pierwszym poważnym „importerem” kokainy w Ameryce. Jako prawa ręka Pablo Escobara był najbardziej cenionym współpracownikiem kolumbijskich karteli narkotykowych. Wykorzystywał swoją przedsiębiorczość, pomysłowość i inteligencję, by wystawić swych znajomych i „wielkich” Hollywoodu na pokusy nowych doznań kokainy.



6. „Oszukana”



Historia dzieje się w Los Angeles w 1928 roku. Angelina Jolie gra postać Christine Collins. Pewnego dnia jak zwykle Christie wychodzi do pracy zostawiając syna Waltera w domu. Gdy wraca, dziecka nie ma w domu. Po pewnym czasie synek się odnajduje, jednak jej serce podpowiada, że to nie jest jej dziecko.



5. „Ścigany”



Szanowany chirurg Richard Kimble zostaje oskarżony o morderstwo żony i skazany na śmierć. Gdy w drodze do więzienia ucieka, jego śladem rusza szeryf Samuel Gerard.



4. „Spotlight”



Dziennikarze bostońskiej gazety trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim.



3. „Operacja Argo”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia tajnej operacji ratowania sześciu amerykańskich zakładników porwanych w Teheranie w 1979 roku.



2. „Zodiak”



Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od "Zodiaka", w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika "San Francisco Chronicle" oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy - ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.



1. „Pieskie popołudnie”



Al Pacino i legendarny napad na bank w Nowym Jorku, który dzięki relacjom telewizyjnym na żywo, przez 2 dni był wspólną sprawą wszystkich Amerykanów. Film stawia pytanie, czy złe czyny mogą mieć dobre pobudki. Czytaj też:

Od dziś na Netflix nowy miniserial! Powtórzy sukces „Dojrzewania”? To tylko 6 odcinków!Czytaj też:

12 powieści uważanych za „najlepsze, jakie kiedykolwiek napisano”. Ranking amerykańskiego giganta