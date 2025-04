Głośny brytyjski serial kryminalny już w sieci. Ma zastąpić wielki hit

W marcu na Canal+ trafił 14. i ostatni sezon serialu „Vera”, emitowanego od 2011 roku. Produkcja ta przyciągnęła masę widzów, którzy po seansie finałowej odsłony opowieści o inspektor Stanhope szukają czegoś, co klimatem przypominać im będzie ulubioną serię. Serwis Canal+ ogłosił teraz, że na „otarcie łez” po „Verze”, widzowie oglądać już mogą serial „Ludwig”, brytyjski kryminał, który zbiera świetne opinie.

O czym jest serial „Ludwig”?

Ludwig, a właściwie John Taylor, to zamknięty w sobie mężczyzna, mieszkający samotnie w rodzinnym domu. Stroni od ludzi, ciężko namówić go na wyjście na miasto. Prawda o Johnie jest też taka, że jego umysł to prawdziwy komputer. Chociaż nie kojarzy co to „chmura” i posługuje się komórką z A.D. około 2000 roku, to jest prawdziwym matematycznym geniuszem. Jego świat to zagadki, rebusy, łamigłówki, szyfry i logiczne zadania, które zresztą tworzy pod tytułowym pseudonimem.

Jego hermetyczny świat, który tak bardzo lubi zostaje wywrócony do góry nogami, gdy odbiera telefon od bratowej. Rezolutna Lucy prosi go o przyjechanie do jej domu: jej męża, brata bliźniaka Johna – Jamesa i ich syna Henriego. Na miejscu okazuje się, że James, nadkomisarz policji w Cambridge, zaginął. Po jakimś czasie po jego zniknęciu, do Lucy przychodzi list, w którym mąż zostawia jej proste instrukcje: „złóż w moim imieniu wypowiedzenie, spakuj Henriego i wyjedź, nie spotykaj się, nie wierz i nie mów nic nikomu z komisariatu”. Ponadto James od kilku miesięcy rozpracowywał intensywnie pewną sprawę, którą trzymał w tajemnicy. Pomimo tego w jego pokoju Lucy nie znajduje żadnych notatek.

Dochodzi więc do wniosku, że takowe muszą znaleźć się w biurze Jamesa na policji. I wpada na diabelski pomysł. To John ma się podszyć się pod nadkomisarza Tylora, dostać na posterunek, odszukać cokolwiek związanego ze śledztwem i to wykraść. Pech chce, że dokładnie w momencie, w którym John dociera do biura, na policji dochodzi zawiadomienie o odnalezieniu zwłok prawnika zadźganego nożem do listów. Na dodatek dowiaduje się, że Matt został zwolniony ze służby i zastąpiony przez innego policjanta. Biedny John nie ma wyjścia i musi ze swoim podwładnym ruszyć na miejsce zbrodni.

W roli głównej w serialu wystąpił David Mitchell (serial „Peep Show”), Anna Maxwell Martin („Tajemnica Filomeny”) jako Lucy, Dorothy Atkinson („Pan Turner”) w roli szefowej Jamesa, detektyw nadinspektor naczelnej Carol Shaw, Dipo Ola („Ogrodnicy”) w roli nowego partnera Jamesa, detektywa inspektora Russella Carte'a i Gerran Howell („The Pitt”), który wciela się w rolę żółtodzioba, detektywa posterunkowego Simona Evansa.

Dwa pierwsze odcinki serialu „Ludwig” już teraz w serwisie Canal+. Nowe odcinki będą pojawiały się co piątek.

Czytaj też:

Nowa telenowela na TVP zahipnotyzuje widzów. Mistyka, miłość i... reinkarnacja!Czytaj też:

Gwiazdor PRL u szczytu sławy wyjechał do USA. Tam stracił wszystko