QUIZ. Filemon, Uszatek i Krecik. Pamiętasz wieczorynki PRL-u?

Kiedy zegar wybijał godzinę 19:00, w milionach polskich domów dzieci zasiadały przed telewizorami, by obejrzeć ukochaną dobranockę. Miś Uszatek, Reksio, Krecik czy Kot Filemon – to tylko niektóre z postaci, które bawiły i uczyły kolejne pokolenia. W czasach PRL-u wieczorynki były niemal rytuałem, a wielu dorosłych do dziś wspomina je z sentymentem.

Czy pamiętasz bohaterów i fabułę tych kultowych bajek? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy nadal jesteś mistrzem dobranockowych wspomnień!

