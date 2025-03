Dobranocki, które kochaliśmy w PRL-u. Teraz czas na twoje dzieci i wnuki

Kiedyś nie było setek kanałów telewizyjnych, platform streamingowych ani bajek na żądanie. Każdego wieczoru dzieci z niecierpliwością czekały na jedną, jedyną dobranockę, która kończyła dzień i była zapowiedzią wieczornego odpoczynku. Te kilkuminutowe historie miały swój wyjątkowy urok, który do dziś wywołuje nostalgię wśród dorosłych wychowanych w czasach PRL. Kto z nas nie pamięta ekscytacji, jaką odczuwaliśmy, gdy na ekranie pojawiały się nasze ukochane postacie?

Choć telewizja i możliwości od tamtego czasu zmieniły się nie do poznania, warto czasami wrócić do tych klasycznych animacji i pokazać je swoim dzieciom. Bajki z tamtych lat mają swoje pozytywy – są spokojniejsze, proste, choć mądre i często tworzone są metodą rysunkową, która nie jest zbyt stymulująca dla najmłodszych. Mają też swój ponadczasowy charakter i choć powstawały lata temu, ich przekaz pozostaje aktualny. Uczą przyjaźni, odwagi i współpracy. Są też pozbawione przemocy i agresywnych dźwięków.

Dla rodziców i dziadków seans dobranocek z PRL może być wyjątkowym doświadczeniem – możliwością powrotu do własnego dzieciństwa, a jednocześnie sposobem na spędzenie wartościowego czasu z najmłodszymi. Może warto więc usiąść razem na kanapie, włączyć jedną z klasycznych animacji i opowiedzieć swoim dzieciom, jak wyglądało dzieciństwo bez smartfonów, ale z niezwykłymi bohaterami, którzy co wieczór żegnali nas przed snem.

Lista ponad 20 uwielbianych dobranocek z PRL-u. Pokaż je swoim dzieciom i wnukom!

„Pampalini łowca zwierząt”



Serial animowany przedstawiający perypetie niefrasobliwego, ale bardzo dzielnego myśliwego – Pampaliniego, który zmaga się z bardziej lub mniej groźnymi zwierzętami.



„Kasztaniaki”



W parku, w norce pod starym kasztanowcem mieszkają dwa sympatyczne kasztanowe ludki: Pękatek i Tutek. Kasztanowi bracia odkrywają przed dziećmi tajemnice przyrody i zwyczaje zwierząt.



„Przygody kota Filemona”



Poszczególne odcinki opowiadają o przygodach dwóch kotów – starego, doświadczonego Bonifacego, oraz Filemona – małego, naiwnego kotka, ciekawego świata. Obaj mieszkają w wiejskiej chacie z „Dziadkiem” i „Babcią”.



„Reksio”



Zabawne przygody sympatycznego kundelka, który potrafi wcielić się w każdą postać. W poszczególnych odcinkach można go zobaczyć jako aktora grającego w filmie, jako pielęgniarza opiekującego się chorym przyjacielem czy też jako rozjemcę zwaśnionych zwierząt. Serial ten zapewnia od kilku pokoleń naszym pociech rozrywkę i pozwola im miło spędzić czas.



„Bolek i Lolek”



W każdym odcinku chłopcy odgrywają sceny zainspirowane lekturą lub obejrzanym filmem, chcąc wcielić się w rolę bohatera poznanego utworu. W niektórych epizodach towarzyszy im biały, niewielki pies.



„Zaczarowany ołówek”



Serial rysunkowy dla dzieci o przygodach chłopca o imieniu Piotrek i pieska zwanego Pimpek, którym w rozwiązywaniu najróżniejszych problemów pomaga zaczarowany ołówek. Wszystko, co nim narysują, materializuje się.



„Krecik”



Serial opowiada o małym kreciku i jego niezwykłych, fascynujących przygodach. Krecik ma wielu przyjaciół, z którymi się bawi i wesoło spędza czas. W razie kłopotów jest zawsze pomocny, dlatego też jest bardzo lubiany. Nigdy się nie nudzi, ma głowę pełną szalonych pomysłów.



„Miś Uszatek”



Kultowy już serial o przygodach Misia Uszatka i jego ferajny: Prosiaczka, Króliczków, Zajączka i psa Kruczka.



„Wilk i Zając”



Jest to klasyczna opowieść o pościgu, przypominająca nieco amerykański "Tom & Jerry".



„Przygody rozbójnika Rumcajsa”



Serial opowiada o perypetiach rozbójnika Rumcajsa z rzaholeckiego lasu i jego rodziny – żony Hanki i syna Cypiska. Głównym wątkiem serialu jest konflikt między rozbójnikiem a księciem panem, zamieszkującym w zamku w pobliskim mieście Jiczyn.



„Pszczółka Maja”



Młoda pszczoła Maja wraz ze swoim przyjacielem Guciem przeżywa szereg przygód na wiejskiej łące.



„Dziwne przygody Koziołka Matołka”



Słynny polski serial animowany opowiadający o niezwykłych podróżach i przygodach niezdarnego, ale bardzo sympatycznego Koziołka Matołka. Celem wyprawy Matołka jest Pacanów, miasto słynące z kowali, którzy potrafią podkuwać kozy w piękny i elegancki sposób



„Przygody Misia Colargola”



Serial opowiada o sympatycznym misiu Colargolu, który marzy o tym, by zostać śpiewakiem, mimo że inni nie wierzą w jego talent.



„Porwanie Baltazara Gąbki”



Książę Krak wysyła Smoka Wawelskiego i jego kucharza Bartłomieja na poszukiwanie zaginionego profesora Baltazara Gąbki. Ich śladem podąża tajemniczy Don Pedro – szpieg z Krainy Deszczowców.



„Pomysłowy Dobromir”



Porcja zabawnych przygód pomysłowego Dobromira, dla którego nie ma nic trudnego. Wraz z Dziadkiem i filuternym skrzydlatym przyjacielem, Szpaczkiem chłopiec radzi sobie z każdą pracą i nie wie, co to nuda.



„Flinstonowie”



Rodziny Flintstonów i Rubble'ów przyjaźnią się od lat. Nie jest to jednak łatwa znajomość, bowiem Fred i Barney codziennie wpadają w tarapaty.



„Muminki”



Muminki zamieszkują piękną dolinę, w której zawsze dzieje się coś ciekawego. Razem z przyjaciółmi – Ryjkiem, Włóczykijem, Małą Mi oraz Paszczakiem – przeżywają niezapomniane przygody.



„Gumisie”



Gumisie mieszkające w lesie strzegą Wielkiej Księgi i wraz z przyjaciółmi przeżywają wiele przygód.



„Przygód kilka wróbla Ćwirka”



Wiejski wróbel poznaje swoich ptasich sąsiadów.



„Smerfy”



Opowieść o niebieskich stworkach, których spokój zakłóca Gargamel wraz z kotem Klakierem.



„Bajki z mchu i paproci”



Głównymi bohaterami są dwa skrzaty: chudy Żwirek i gruby Muchomorek. Sympatyczni bohaterowie zapraszają dzieci do świata baśni bez przemocy, gdzie liczy się dobroć i przyjaźń.Czytaj też:

