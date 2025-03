QUIZ z wieczorynek PRL-u. Podejmij wyzwanie i znów poczuj się, jak dziecko!

Wieczorynki PRL-u to nieodłączny element dzieciństwa wielu pokoleń. To właśnie wtedy, tuż przed snem, całe rodziny zasiadały przed ekranem, by śledzić przygody uwielbianych bohaterów. Miś Uszatek, Reksio, Bolek i Lolek, a może Przygody Kota Filemona? Te bajki nie tylko bawiły, ale i uczyły, przekazując wartości, które do dziś pozostają w sercach widzów.

Teraz masz okazję sprawdzić swoją pamięć i przenieść się w sentymentalną podróż do czasów, gdy telewizja miała tylko dwa kanały, a bajki emitowano o konkretnej porze – bez możliwości przewijania czy nagrywania.

Podejmij wyzwanie i rozwiąż quiz z wieczorynek PRL-u! Sprawdź, ile pamiętasz i znów poczuj się jak dziecko. Gotowy? Zaczynamy!

