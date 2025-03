3 perełki na Netflix, 2 hity na Max. Dziś zatrzęsienie kapitalnych nowości

Najbardziej wyczekiwany w tym tygodniu nowy serial od dziś obejrzycie na platformie Netflix. O 4-odcinkowym dramacie psychologicznym głośno było już na długo przed jego premierą. Znakiem rozpoznawczym tytułu jest bowiem jedno, ciągłe ujęcie w każdym z epizodów. Za kamerą stanął znany z tego zabiegu Philip Barantini, nagrodzony BAFTA za „Punkt wrzenia” – także nakręcony w jednym ujęciu.

Z kolei jedna z nowości Max szczególnie ucieszy fanów kultowych „Przyjaciół”. Chociaż w nieco innej roli, ale zobaczycie tu Lisę Kudrow, czyli legendarną Phoebe z uwielbianego serialu.

Sprawdźcie wszystkie dzisiejsze nowości na Netflix oraz Max i poszukajcie czegoś dla siebie.

5 kapitalnych nowości od dziś na Netflix i Max. Co warto oglądać?

„Dojrzewanie” (dramat psychologiczny, kryminał) na Netflix

Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.

„Miłość jest ślepa: Szwecja” (reality show) na Netflix

Eksperyment społeczny z udziałem singli, którzy chcą, żeby ktoś pokochał ich za to, jacy są, a nie za to, jak wyglądają. Uczestnicy poznają się, nie widząc się nawzajem, a pierwsze spotkanie twarzą w twarz czeka ich dopiero po ewentualnych zaręczynach. Przez kolejne 5 tygodni będą mieszkać razem i planować ślub oraz spróbują do więzi emocjonalnej dołączyć tę fizyczną. Czy kiedy nadejdzie dzień ślubu, zdecydują się związać na zawsze z osobą, w której się zakochali, nie znając jej wyglądu? Czy może fizyczność i inne czynniki przerwą ich związek? Ten wciągający 10-odcinkowy serial, który prowadzi Jessica Almenäs, odpowie na pytanie, czy wygląd, rasa i wiek mają znaczenie, czy też miłość naprawdę jest ślepa.

„Wróg u bram” (wojenny, dramat) na Netflix

Pełne emocji kino wojenne o pojedynku dwóch snajperów walczących pod Stalingradem. Mężczyźni toczą ze sobą pojedynek także o względy pięknej kobiety. Tylko jeden wyjdzie z niego jako zwycięzca.

„Rodzice kontra duch” (horror, komedia) na Max

Rohan (Nik Dodani) i Josh (Brandon Flynn) planują idealny weekendowy wypad na wieś, aby przedstawić sobie nawzajem swoich rodziców. Kiedy jednak napięcia zaczynają narastać między bardziej tradycyjnymi Sharon (Edie Falco) i Frankiem (Brian Cox) a wyluzowanymi Liddy (Lisa Kudrow) i Cliffem (Dean Norris), rodziny wkrótce zdają sobie sprawę, że ich wynajęty dom jest nawiedzony.

„Trenerzy” (komedia) na Max

Pasquale jest treserem psów, który z zmaga się z przeróżnymi problemami. Pewnego dnia decyduje się otworzyć swój ośrodek szkoleniowy.

