Wszyscy mówią o nowym 4-odcinkowym serialu na Netflix. Jedno ujęcie, a w roli głównej genialny 15-latek

Dramat, wyreżyserowany przez Philipa Barantiniego i napisany przez Jacka Thorne'a i Stephena Grahama, opowiada wstrząsającą historię brytyjskiej rodziny, której świat wywraca się do góry nogami, gdy ich pozornie normalny i dobrze wychowany 13-letni syn Jamie zostaje aresztowany za morderstwo nastolatki ze swojej klasy.

Na kilka tygodni przed premierą, która zaplanowana jest na Netflix 13 marca, serial opisywany był w brytyjskiej prasie jako jeden z „najbardziej przerażających naszych czasów” ze względu na eksplorację znęcania się, toksycznej męskości i tego, jak „młody umysł z pozornie kochającego domu może zostać po cichu zradykalizowany przez kulturę incelów i manosferę”. Intensywność odczuwanych emocji przy seansie serialu zwiększa fakt, że każdy odcinek, podobnie jak nagrodzony BAFTA film Barantiniego „Punkt wrzenia” – został nakręcony w jednym ciągłym ujęciu.

Stephen Graham, którego ostatnio oglądać mogliśmy też w „Tysiąc ciosów” do twórców „Peaky Blinders” na Disney+, sam także występuje w serialu, grając ojca nastolatka, próbującego znaleźć odpowiedzi na pytania, co i dlaczego się stało. W „Dojrzewaniu” zobaczymy też Erin Doherty, znaną z głośnego „The Crown”, w roli psycholożki dziecięcej.

Najbardziej jednak z pewnością będzie głośno po premierze serii o samym 15-letnim Owenie Cooperze, który wciela się w 13-letniego Jamiego Millera. Młody aktor pojawia się w dwóch z czterech odcinków serii i najpierw gra przestraszonego, zapłakanego i zdezorientowanego chłopaka, aby później zamienić się w bardziej niepokojącą wersję nastolatka, gdy powoli śledczy rozwikłują zagadkę morderstwa młodej dziewczyny. Popis zdolności Coopera jest jeszcze bardziej zdumiewający z uwagi na fakt, że jest to jego pierwszy występ aktorski. Chłopaka chwalił sam Barantini, mówiąc, że „aktorzy trenują długie lata i mimo to nie potrafią opanować tego, co zrobił na ekranie Owen”.

Owen Cooper, jeszcze kręcąc zdjęcia do serialu „Dojrzewanie” został też obsadzony w nowym filmie Emmerald Fennel („Saltburn”, „Obiecująca. Młoda. Kobieta”) w jej ekranizacji powieści „Wichrowe wzgórza". Aktor zagrać ma młodego Heathcliffa.

Czytaj też:

20 najlepszych thrillerów teraz na Netflix. To ulubieńcy widzówCzytaj też:

30+ najlepszych seriali HBO w historii. Wszystkie z listy są na Max