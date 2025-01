Luty na Netflix: Wysyp nowych miniseriali! Będzie co oglądać

Luty w Netflixie obfituje w nowości. „Ocet jabłkowy” to miniserial z Australii. Historia głównej bohaterki – żywieniowej guru, która pokonała raka zdrową żywnością – byłaby niezwykle inspirująca, gdyby tylko była prawdziwa. Dreszcz emocji prosto z Kapitolu zafunduje natomiast „Dzień zero” – polityczny thriller z kultowym Robertem De Niro, który wciela się w rolę byłego prezydenta USA.

Z kolei trzecia część 6. sezonu „Cobra Kai” ponownie przyniesie sympatykom tytułu przygody pełne sportowego ducha karate. Fani fantastyki znajdą w serwisie animację „Wiedźmin: Syreny z głębi”. Miłośnicy uniwersum z pewnością docenią polski dubbing, w którym Jacek Rozenek po raz kolejny użycza głosu Geraltowi. Jeśli ktoś natomiast potrzebuje dawki humoru w środku zimy, może liczyć m.in. na Tomasza Karolaka w komedii „Zgon przed weselem”.

W lutym zadebiutuje też sporo hollywoodzkich superprodukcji. Obejrzycie np. wszystkie części „Shreka”, nową „Mission: Impossible”, sagę o Christianie Greyu, „Ucieczkę z Alcatraz” z Clintem Eastwoodem, „Gladiatora”, „Armageddon” czy „Psy mafii” z Kate Winslet..

Wszystkie nowości w lutym na Netflix. Zatrzęsienie nowych, świetnych miniseriali

„Ocet jabłkowy”



Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy Instagram dopiero zyskiwał popularność. Dwie młode kobiety postanawiają wyleczyć się ze śmiertelnych chorób, koncentrując się na zdrowiu i dobrostanie psychicznym. Ich działania odbijają się szerokim echem w globalnej społeczności obserwujących, stając się źródłem inspiracji i nadziei. Niestety, nic z tego nie jest prawdą. To oparta na kłamstwie i półprawdach historia wzlotu i upadku imperium w branży wellness, kultury, która ją stworzyła, i ludzi, którzy obnażyli jej prawdziwą twarz.

Premiera: 6 lutego



„Dzień zero”



Serial „Dzień zero” stawia pytanie, które zadajemy sobie wszyscy: Jak odnaleźć prawdę w świecie, który pogrąża się w kryzysie, rozdzierany na kawałki przez siły poza naszą kontrolą? A może w epoce wszechobecnych forteli i teorii spiskowych to nasze własne czyny — albo i wyobrażenia — napędzają te niszczycielskie siły?

Premiera: 20 lutego



„Rozgrywająca”



Kiedy z powodu skandalu brat Isli Gordon (Kate Hudson) musi zrezygnować, to ona zostaje prezeską Los Angeles Waves, jednej z najbardziej znanych profesjonalnych drużyn koszykówki i jej rodzinnej firmy. Ambitna i często ignorowana Isla będzie musiała udowodnić swoim sceptycznie nastawionym braciom, zarządowi i kręgom sportowym, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu. „Rozgrywająca” to nietuzinkowa komedia o przegranej bohaterce, której twórcami są Mindy Kaling, Ike Barinholtz i David Stassen — błyskotliwe trio z pokaźną listą hitów na koncie. W tym 10-odcinkowym serialu występują również Brenda Song, Drew Tarver, Scott MacArthur, Fabrizio Guido, Toby Sandeman, Chet Hanks, Jay Ellis i Max Greenfield.

Premiera: 27 lutego



„Toksyczne miasto”



Serial opowiada o jednym z największych skandali środowiskowych w Wielkiej Brytanii z perspektywy mieszkańców miasta Corby. Serial śledzi historię matek, które przez lata toczyły nierówną walkę o sprawiedliwość, gdy na jaw wyszła straszliwa prawda.

Premiera: 27 lutego



„Cobra Kai”, sezon 6.: część 3.



Turniej Sekai Taikai zakończył się w szokujący sposób. Teraz Miyagi-Do i Cobra Kai muszą zmierzyć się ze swoją przeszłością, jednocześnie patrząc w niepewną przyszłość, na macie i poza nią. Czas na kulminację historii, którą zapoczątkował legendarny turniej karate w 1984 roku.

Premiera: 6 lutego



„Miłość jest ślepa”, sezon 8.



Nowa grupa singli sprawdza się w eksperymencie randkowym. Mają szansę pójść do ołtarza – o ile wygląd nie stanie na przeszkodzie miłości.

Premiera: 14 lutego



„Zgon przed weselem”

Po śmierci kierownika lokalnej mleczarni, życie mieszkańców małego miasta zostaje wywrócone do góry nogami. Gdy miejscowi zaczynają walczyć o to, kto powinien przejąć zakład, dwójka rodziców otrzymuje wiadomość, że ich córka nagle wraca do domu, aby wyjść za mąż. Jej przyjazd i odmienne poglądy dzielą społeczność na dwie grupy – mężczyzn i kobiety.



Premiera: 12 lutego





„Wiedźmin: Syreny z głębin”



Geralt z Rivii, zmutowany łowca potworów, zostaje wynajęty do zbadania serii ataków w nadmorskiej wiosce i zostaje wciągnięty w trwający od wieków konflikt między ludźmi i morskimi stworzeniami. Musi zwrócić się do przyjaciół — starych i nowych — aby rozwiązać tę zagadkę, zanim wrogość między dwoma królestwami przerodzi się w wielką wojnę.

Premiera: 11 lutego



„Tak jakby w ciąży”



Zazdrosna o ciążę przyjaciółki Lainy udaje, że też spodziewa się dziecka… i przypadkowo spotyka mężczyznę ze swoich marzeń.

Premiera: 5 lutego



„La Dolce Villa”



Odnoszący sukcesy przedsiębiorca Eric wybiera się do Włoch, aby powstrzymać swoją oderwaną od rzeczywistości córkę Olivię przed renowacją zrujnowanej willi. Jednak Italia ma wobec niego inne plany, dostarczając mu swoje słynne piękno, magię i atmosferę miłości.

Premiera: 13 lutego



„Helikopter w ogniu: serial dokumentalny”



Wciągająca i prawdziwa opowieść o przerażających wydarzeniach i wyjątkowym bohaterstwie, które stały się dla Ridleya Scotta inspiracją do nakręcenia kultowego „Helikoptera w ogniu”. Jego twórcy postanowili połączyć ze sobą surową i porywającą narrację z bezpośrednimi wywiadami z kombatantami walczącymi po obu stronach w bitwie w Mogadiszu.

Premiera: 10 lutego



„Teoria wszystkiego”



Film opowiada historię genialnego naukowca Stephena Hawkinga - rozwoju jego choroby, rodzącego się uczucia do Jane, a w końcu rozpadu ich małżeństwa.

Premiera: 16 lutego



„Mission: Impossible – Dead Reckoning”



Ethan Hunt wraz z ekipą IMF trafiają na trop tajnej broni, która w nieodpowiednich rękach może zagrozić losom całego świata.

Premiera: 9 lutego



„Słodkie Magnolie”, sezon 4.



Serial o trzech przyjaciółkach (Maddie, Helen i Dana Sue) pochodzących z miasteczka Serenity w Karolinie Południowej, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszystko o sobie wiedzą.

Premiera: 6 lutego



„Morderstwa w Åre”



Zawieszona w pracy i porzucona przez partnera sztokholmska policjantka Hanna Ahlander przeprowadza się do wakacyjnego domu swojej siostry w Åre. Kiedy w mroźną noc świętej Łucji znika młoda kobieta, Hanna postanawia wszcząć śledztwo w tej sprawie. Lokalny policjant Daniel Lindskog, zmagający się z problemami rodzinnymi i niedoborem personelu, niechętnie zgadza się na pomoc Hanny. Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy mogą sobie nawzajem zaufać?

Premiera: 6 lutego



„Shrek” – wszystkie części



Zaczynając od pierwszej, w której, aby odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę.

Premiera: 1 lutego



„Pięćdziesiąt twarzy Greya”



Anastasia Steele (Dakota Johnson) jest młodą studentką literatury, która przeprowadza wywiad z intrygującym Christianem Greyem (Jamie Dornan) - milionerem i przedsiębiorcą. Dziewczyna jest zafascynowana inteligentnym i przystojnym mężczyzną. Jednak gdy ich spotkanie dobiega końca, stara się o nim zapomnieć. Grey zjawia się jednak w sklepie, w którym dorywczo pracuje Anastasia i prosi o kolejne spotkanie. Studentka zgadza się - tym samym wkracza w niebezpieczny świat pożądania, erotyki i głęboko skrywanych pragnień.

Premiera: 1 lutego



„Nowe oblicze Greya”



Trzecia część ekranizacji światowego bestselleru - trylogii autorstwa E.L. James. Szczęśliwi Christian i Ana wiodą dostatnie, pełne miłości życie. Codzienność nie zabiła w nich namiętności. Ale nad ich związek nadciągają czarne chmury. Były szef Any, Jack Hyde, który poprzysiągł zemstę, czeka na czas, w którym będzie mógł jej dokonać.

Premiera: 1 lutego



„Ciemniejsza strona Greya”



Przy takich emocjach rozstanie musiało nastąpić, przy takiej namiętności mogło być tylko chwilowe. Skomplikowany miłosny związek Christiana i Any przechodzi w kolejną fazę. On proponuje, że zrezygnują z układu dominujący-poddana, ona uczy się życia w luksusie i miłości. On próbuje zrezygnować z manii kontrolowania, ona stara się mu w tym pomóc. Niespodziewanie na drodze ich szczęścia staje poprzednia miłość Christiana.

Premiera: 1 lutego



„Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret”



Kiedy jej rodzina przeprowadza się z miasta na przedmieścia, 11-letnia Margaret musi zmierzyć się z nowymi przyjaciółmi, uczuciami i początkiem okresu dojrzewania.

Premiera: 1 lutego



„Bez litości 3: Ostatni rozdział”



Były żołnierz sił specjalnych pragnie wieść spokojne życie, ale nie potrafi odmówić pomocy potrzebującym. Przebywając na południu Włoch odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych, więc podejmuje walkę z ciemiężcami.

Premiera: 1 lutego



„Psy mafii”



Członkowie gangu oraz skorumpowani gliniarze postanawiają zabić policjanta, aby odwrócić uwagę od wykonywanego przez nich niezwykle skomplikowanego napadu po drugiej stronie miasta.

Premiera: 1 lutego



„Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”



Brett McBain (Frank Wolff) szykuje wspaniałą ucztę ku czci mającej właśnie przyjechać, świeżo poślubionej żonie, Jill (Claudia Cardinale). Jednakże bandyci zabijają jego oraz trójkę dzieci. Jak się okazuje, za morderstwem stoi niejaki Frank (Henry Fonda), jeden z bandziorów związanych z koleją, która zamierzała zbudować tutaj swój trakt. Pomocy wdowie udziela tajemniczy człowiek zwany Harmonijką (Charles Bronson).

Premiera: 3 lutego



„Ucieczka z Alcatraz”

Gwiazdor Clint Eastwood i reżyser Don Siegel spotykają się ponownie we wspólnym filmie, by opowiedzieć fascynującą historię ucieczki trójki więźniów z najcięższego i najlepiej strzeżonego więzienia świata. Przez 29 lat ponura sława tego miejsca została zachwiana tylko raz – przez trzech mężczyzn, o których później słuch zaginął. Eastwood wciela się w postać Franka Morrisa, przebiegłego kasiarza, który opracowuje misterny – i jak się okazuje – skuteczny plan ucieczki. Film, zrealizowany w autentycznych plenerach Alcatraz, zawiera wszystko to, czego można spodziewać się po produkcji spod znaku Eastwood – Siegel.



Premiera: 10 lutego



„M3GAN”



M3GAN to cud sztucznej inteligencji, żywa lalka, która została zaprogramowana w taki sposób, aby być najlepszym przyjacielem dziecka i największym pomocnikiem rodzica. M3GAN, zaprojektowana przez Gemmę (Allison Williams), genialną specjalistkę w zakresie robotyki, potrafi słuchać, obserwować i uczyć się, odgrywając rolę przyjaciela, nauczyciela, towarzysza zabaw i obrońcy. Kiedy Gemma zostaje niespodziewaną opiekunką swojej 8-letniej siostrzenicy, postanawia sparować dziewczynkę z prototypem M3GAN, co niesie za sobą niewyobrażalne konsekwencje.

Premiera: 13 lutego



„Gran Turismo”



Jann to nastoletni gracz Gran Turismo, który od dziecka marzył, aby zostać kierowcą wyścigowym, a świat wyścigów znał wyłącznie z gier Playstation. Dzięki swoim umiejętnościom chłopak wygrał serię konkursów Nissana, aby stać się prawdziwym profesjonalnym kierowcą wyścigowym.

Premiera: 13 lutego



„Gladiator”



Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.

Premiera: 16 lutego



„Armageddon”



Grupa specjalistów z platformy wiertniczej zostaje wysłana w kosmos, aby zniszczyć potężną asteroidę, która zmierza ku Ziemi.

Premiera: 28 lutego Czytaj też:

5 dobrych nowości od dziś na streamingach. Na Netflix wrócił uwielbiany serialCzytaj też:

40+ najlepszych seriali na Max według portalu Collider. Przypomnisz sobie zapomniane perełki!