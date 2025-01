Obecne hity Netfliksa w Polsce, których nie chcesz przegapić. 10 seriali bije rekordy

Co tydzień na Netflix pojawiają się nowości, jednak nie wszystkim tytułom udaje się znaleźć w zestawieniu najchętniej oglądanych. W tym momencie w Polsce króluje sporo kontynuacji – widzowie chętnie oglądają 2. sezon „Squid Game”, „Samców Alfa” czy produkcji „Fałszywy profil”.

Wielu Polaków najwyraźniej dobrze też pamięta legendarny program „Potyczki Jerry'ego Springera”, ponieważ swoje miejsce na liście TOP 10 znalazł tez dokument o kulisach tego kontrowersyjnego tytułu. W topce jest też nowy miniserial, a do tego thriller – czyli dla wielu połączenie idealne. Coraz wyżej wspina się serial akcji z 50 Centem w jednej z głównych ról. Za to na podium bez większych niespodzianek – tak, jak przewidywaliśmy, Polacy docenili nowy, sześcioodcinkowy tytuł, który przenosi nas do Ameryki w 1857 roku. Wysoko jest także szwedzki miniserial kryminalny o nierozwiązanej sprawie morderstwa sprzed 16 lat. A co znalazło się na pierwszym miejscu? Nie mogło być inaczej!

Sprawdźcie obecne hity Netfliksa i poszukajcie czegoś dla siebie na wieczorny seans.

Polacy masowo oglądają na Netflix 10 seriali. Hitem 6-odcinkowe produkcje

10. „Samce Alfa”



Patriarchat kontratakuje! W tej części nasi samce alfa odkrywają nowe antyfeministyczne koncepcje, takie jak „manosfera” i „mimowolni celibatariusze”. Santi dowiaduje się, że niektóre kobiety unikają zobowiązań. Raúl próbuje dojść do ładu z romantyczną anarchią Luz. Pracujący nad serialem Pedro odkrywa, że czeka go kilka niespodzianek. Luis musi poradzić sobie z rozwodem rodziców i kilkoma innymi kryzysami.



9. „Jerry Springer: Kłótnie, kamera, akcja”



Ten oszałamiający, dwuczęściowy, wyjątkowy serial pokaże historię programu „The Jerry Springer Show” w niespotykany dotąd sposób. Pełen niezwykłych relacji z pierwszej ręki i tajników od osób pracujących przy programie serial analizuje, w jaki sposób ten talk show stał się jednym z największych i najbardziej skandalicznych hitów telewizyjnych lat dziewięćdziesiątych. Okazuje się, że za rozrywkowymi kulisami kryją się mroczne fakty. Kolejne wyznania producentów i byłych gości „The Jerry Springer Show” odsłaniają coraz bardziej ponury obraz zniszczeń, jakie przyniosła ta produkcja, i stawiają pytania o to, kto ponosi odpowiedzialność oraz jak daleko można się posunąć w imię zabawiania publiki.



8. „Power”



James "Ghost" St. Patrick to bogaty właściciel nocnego klubu w Nowym Jorku, który zaspokaja potrzeby elity miasta, pragnąc tym samym zbudować imperium. Mężczyzna ten prowadzi jednak podwójne życie. Gdy tylko przestaje zajmować się lokalem, staje się bossem świata przestępczego kierującym rozprowadzaniem narkotyków wśród wysoko postawionych klientów.



7. „Półświatek”



Młoda matka i zdolna specjalistka komputerowa, która była świadkiem morderstwa, musi przybrać sekretną tożsamość, aby umknąć odpowiedzialnym za zbrodnię gangsterom z Bukaresztu.



6. „Tęsknię za Tobą”



Jedenaście lat temu Josh, narzeczony — i miłość życia — detektyw Kat Donovan, zniknął i od tamtej pory się do niej nie odezwał. Teraz, przeglądając profile w aplikacji randkowej, Kat nagle widzi jego twarz i jej świat znowu wywraca się do góry nogami. Pojawienie się Josha zmusi ją do ponownego zagłębienia się w tajemnicę związaną z morderstwem jej ojca i odkrycia dawno pogrzebanych sekretów z własnej przeszłości.



5. „Fałszywy profil”



Ktoś zabija najbardziej atrakcyjnych mężczyzn w Kolumbii, stosując intrygujący modus operandi. Przez fałszywy profil Camili Román w aplikacji randkowej zabójca poznaje swoje ofiary, podrywa je, uwodzi, a następnie zabija, doprowadzając je do kresu rozkoszy. Aby udowodnić swoją niewinność, meksykańska tancerka musi połączyć siły z najmniej oczekiwanym sojusznikiem — Miguelem Estévezem — mężczyzną, który dawno temu ją zdradził. Tych dwoje byłych kochanków z Tindera łączy pragnienie zemsty na podejrzanych i coraz silniejsze wzajemne pożądanie, a odurzająca aura tajemnicy sprawia, że za fałszywym profilem mogą kryć się kolejni mieszkańcy i goście ekskluzywnej Riviery Esmeraldy.



4. „Squid Game”



Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka – przerażająco wysoka.



3. „Przełom”



Kiedy sprawa podwójnego morderstwa w Linköping w Szwecji z 2004 roku została ostatecznie rozwiązana po 16 latach, to genealog odpowiadał za przełom. Po raz pierwszy w Europie mordercę znaleziono dzięki badaniom genealogicznym. „Przełom” to fikcyjna opowieść o nieoczekiwanym bohaterze, nieprawdopodobnej współpracy i polowaniu na zabójcę, ale to także opowieść o tym, jak niewyjaśniona zbrodnia wpływa na społeczeństwo i co dzieje się z ludźmi pozostawionymi bez odpowiedzi na pytania „kto?” i „dlaczego?”.



2. „Świt Ameryki”



Oto Ameryka w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. „Świt Ameryki” to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi. Kategoria wiekowa: tylko dla widzów dorosłych.



1. „Wzgórze psów”



Serial opowiada historię Mikołaja Głowackiego (Mateusz Kościukiewicz), odnoszącego sukcesy pisarza po trzydziestce, który wraca po latach nieobecności do swojego rodzinnego miasta Zybork. który wraca po latach nieobecności do swojego rodzinnego miasta Zybork. To właśnie stamtąd uciekł przed tragicznymi wydarzeniami, których wspomnienie ściga go do dziś. Towarzyszy mu żona Justyna (Jaśmina Polak), dziennikarka śledcza pracująca dla największego dziennika w Polsce. Powodem wizyty jest szczególna okazja – urodziny Tomasza (Robert Więckiewicz), ojca Mikołaja i wpływowego miejskiego aktywisty, który świętuje w gronie swojej drugiej żony i przyjaciół. Grupa ta wspólnie walczy z lokalną korupcją, sprzeciwiając się planom inwestycyjnym, które mogą pozbawić mieszkańców Zyborka ich domów. W miarę rozwoju akcji odkrywane są powiązania między niedawnym morderstwem a zbrodnią z przeszłości.Czytaj też:

