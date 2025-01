Jeden z najgłośniejszych filmów 2024 roku już na streamingach! Szokował widzów i podbijał kina

Szum wokół „Substancji„ Caralie Fargeat („Zemsta”, „Sandman” – serial) rozpoczął się od w 2024 roku od festiwalu w Cannes, gdzie film zdobył nagrodę za scenariusz. Po projekcjach widzowie wychodzili zarówno oszołomieni jak i oczarowani. Nagrodzili kreację Demi Moore 12-minutową owacjąna stojąco. Z kolei widzowie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto dali filmowi Nagrodę Publiczności w sekcji Szaleństwo Północy (Midnight Madness). W styczniu na gali rozdania Złotych Globów za rolę w „Substancji” została nagrodzona Demi Moore.

O czym jest „Substancja”?

To krwawy aktorski pojedynek pamiętnej bogini seksu Demi Moore („Niemoralna propozycja", „Ludzie honoru", „W sieci", „G.I. Jane", „Uwierz w ducha", „Szkarłatna litera", „Chciwość") i nowej ikony zmysłowości Margaret Qualley („Pewnego razu w Hollywood", „Biedne istoty", „Sprzątaczka" – serial) w filmie, który szokuje, zachwyca, przeraża i daje do myślenia.

Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który według dostawcy ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie.

„Czy marzysz czasem, by stać się lepszą wersją siebie? Tą samą, a jednak doskonalszą pod każdym względem? Spróbuj naszego nowego produktu o nazwie Substancja. Nic już nie będzie takie samo. Dzięki Substancji możesz stworzyć drugą siebie: młodszą, piękniejszą, perfekcyjną. Musisz pamiętać tylko o jednym, by dzielić czas między obie siebie, tę starą i nową. Tydzień dla jednej, tydzień dla drugiej. Idealna równowaga bez żadnych odstępstw. To proste, prawda? Jeśli nie spróbujesz naginać reguł, wszystko będzie dobrze” – czytamy w opisie filmu.

Film „Substancja”. Gdzie w sieci obejrzeć film?

„Substancja” jest już dostępna na wielu platformach streamingowych w Polsce. Film zobaczycie na: Prime Video, TVP VOD, Cinemanie, Premiery Canal+ i Playerze.

Czytaj też:

40+ filmowych skarbów na Max. Ukryte perełki, które warto nadrobićCzytaj też:

Mają tylko 6 odcinków. 20+ kapitalnych miniseriali, które musisz zobaczyć