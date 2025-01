Dobre, jednosezonowe seriale. Pochłoniesz je w kilka godzin

Czasami nie mamy ochoty na wieloodcinkowe produkcje ciągnące się przez wiele sezonów, a zamiast tego szukamy czegoś krótkiego, co można pochłonąć w jeden dzień. Na szczęście jednosezonowe seriale to idealne rozwiązanie! To zamknięte historie, które nie zostawią cię z wątpliwościami ani nie każą czekać miesiącami na kolejne odcinki. Poniżej przedstawiamy listę wysoko ocenianych seriali, które cię wciągną, a przy tym zmieszczą się w jednym, intensywnym dniu oglądania. Znajdziecie je na platformach streamingowych dostępnych w Polsce, w tym na Netflix, Max czy Disney+. Sprawdźcie listę!

Jednosezonowe seriale, które wciągną cię na maksa! Są doskonałe, a możesz ich nie znać

„Watchmen” (Max)

Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy – superbohaterowie – wyjęci są spod prawa.





„Nawiedzony dom na wzgórzu” (Netflix)



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Długa Noc” (Max)



Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód - żółtą taksówkę - i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).



„Powiedz, że mnie kochasz” (Max)



Prowokujące i szczere spojrzenie na intymność trzech par w trudnych momentach ich związków. Z otwartością, która przekracza granice konwencjonalnego podejścia, serial przedstawia ważne i codzienne chwile, które kształtują istotę każdego związku. Para dwudziestokilkulatków, Jamie i Hugo (Michelle Borth i Luke Kirby), czerpie radość z seksu, ale uświadamia sobie, że chwile spędzane w łóżku są dla nich ucieczką przed wiernością i zaangażowaniem się w stały związek. Katie i Dave (Ally Walker i Tim DeKay) to para czterdziestokilkulatków, która ma już dzieci, ale - mimo wzajemnej miłości i poświęcenia - od roku nie uprawia seksu. Trzydziestokilkuletni Carolyn i Palek (Sonya Walger i Adam Scott) bardzo pragną mieć potomstwo. Nieudane próby zajścia w ciążę sprawiają jednak, że zaczynają się od siebie oddalać. Terapeutka May Foster (Jane Alexander) pracuje ze wszystkimi parami, pomagając im w uzdrowieniu ich związków. Pomimo tego, że jej małżeństwo też nie jest bezproblemowe, May i jej mąż, Arthur, trwają w partnerskiej relacji, w której nie brakuje uczucia oraz erotycznego spełnienia.



„Gambit królowej” (Netflix)



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. "Gambit królowej" to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„Pacyfik” (Max)



Bohaterami tego dziesięcioodcinkowego serialu są trzej żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej: Robert Leckie (James Badge Dale), Eugene Sledge (Joseph Mazzello) i John Basilone (Jon Seda), którzy w kolejnych odcinkach walczą na wyspie Guadalcanal, w tropikalnych lasach przylądka Gloucester, twierdzach Peleliu i na piaszczystych wybrzeżach Iwo Jimy i Okinawy. Serial kończy się triumfalnym, jednak krwawo okupionym powrotem do domu po Dniu Zwycięstwa. Scenariusz filmu powstał w oparciu o pamiętniki uczestników tamtych wydarzeń. Producentami wykonawczymi są Tom Hanks, Steven Spielberg i Gary Goetzman, którzy zrealizowali dla HBO miniserial "Kompania braci", uhonorowany w 2001 roku nagrodami Emmy i Złotymi Globami. W rolach głównych występują między innymi: James Badge Dale (serial "24 godziny", "Infiltracja"), Joseph Mazzello ("Park Jurajski", "Wyprawa po życie") i Jon Seda (serial "Brygada ratunkowa", "Selena").



„Olive Kitteridge” (Max)



Czteroczęściowy miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor, surowe usposobienie i twarde zasady moralne, za którymi Olive skrywa dobre serce. Jej mąż Henry (Richard Jenkins) prowadzi lokalną aptekę. Serial koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem - przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka. Pokazana jest codzienność Olive i jej zwyczajne, pełne mniejszych i większych problemów życie. Odsłaniane są tajemnice i skrywane związki, przestępstwa i dramaty małej społeczności.



„Crashing” (Netflix)



Anthony (Damien Molony) jest jednym z mieszkańców opuszczonego szpitala w Londynie. Wraz z pozostałymi lokatorami, ekscentryczną Melody (Julie Dray), kobieciarzem Samem (Jonathan Bailey), nieśmiałym Fredem (Amit Shah) i swoją narzeczoną, Kate (Louise Ford), pełni rolę opiekuna pustego budynku. Pewnego dnia do grupy dołącza jego przyjaciółka z młodości, Lulu (Phoebe Waller-Bridge). Jej pojawienie się wprowadza zamieszanie w i tak już niezwykłym życiu mieszkańców.



„Czarnobyl” (Max)



26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej. Miniserial śledzi losy kilku postaci. Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora. Składający z pięciu odcinków miniserial opowiadający o największej w historii awarii reaktora atomowego, która miała miejsce 1986 roku na terenie należącej wówczas do Związku Radzieckiego Ukrainie.



„High Fidelity” (Disney+)



Fanka muzyki, popkultury i listy Top Five prowadzi lokalny sklep z płytami w swoim rodzinnym mieście.



„The Society” (Netflix)



Serial „The Society” opowiada o grupie nastolatków, którzy zostają w niewytłumaczalny sposób przeniesieni do miejsca identycznego jak ich rodzinne bogate miasteczko w Nowej Anglii, w którym jednak brakuje ich rodziców. Młodzi bohaterowie próbują odkryć, co się właściwie stało i jak mogą wrócić do domu, lecz by przetrwać, muszą ustanowić zasady i współpracować ze sobą. Serial jest współczesną wersją „Władcy much”.



„Detektyw”, 1. sezon (Max)



W 1995 roku Marty Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (zdobywca Oscara Matthew McConaughey), detektywi i partnerzy Wydziału Śledczego w Luizjanie, zostają przypisani do prowadzenia śledztwa w sprawie makabrycznego morderstwa. Sprawa jest wielowątkowa, dotyczy lokalnych kościołów, polityki, zahacza o inne zbrodnie... Na wszystko cieniem kładą się konflikty i poplątane losy obu policjantów, których życie prywatne jest równie skomplikowane i tragiczne jak praca. W 2012 roku podobny przypadek doprowadza dwóch nowych detektywów do zabójstwa z 1995 roku. Marty i Rust opowiadają ze swojej perspektywy historię prowadzonego przez nich dochodzenia, ich życia i tego, jaki wpływ mieli na siebie nawzajem jako detektywi, przyjaciele i mężczyźni.



„Devs” (Disney+)



Lily Chan (Sonoya Mizuno) jest młodą programistką, która bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie, będącej jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej. Dziewczyna wierzy, że komórka stoi za zniknięciem jej ukochanego chłopaka. Serial dramatyczny z elementami kina science fiction. Główna bohaterka obrazu bada spisek w jednej z najpotężniejszych firm technologicznych z Doliny Krzemowej.



„Sprzątaczka” (Netflix)



Inspirację dla serialu "Sprzątaczka" stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane "Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze", które trafiły na listę bestsellerów "New York Timesa". Jego główną bohaterką jest Alex - samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Mare z Easttown” (Max)



Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.



„Kompania braci” (Max)



Zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Stephena E. Ambrose'a serial TV "Kompania braci" opowiada historię Kompanii E 506 pułku piechoty spadochronowej 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Fabuła została oparta na wywiadach z ocalałymi żołnierzami Kompanii E, a także ich dziennikach i listach, Kompania braci relacjonuje losy ludzi, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i pokonali wielki strach. Służyli w elitarnej kompanii strzelców. Wraz z aliantami wylądowali w Normandii, walczyli w bitwie o Ardeny i zdobyli Orle Gniazdo Hitlera w Berchtesgaden. Ich oddział poniósł ciężkie straty, a oni sami stali się legendą.



„WandaVision” (Disney+)



Trzy tygodnie po wydarzeniach z "Avengers: Koniec gry". Wanda (Elizabeth Olsen) i Vision (Paul Bettany) prowadzą idylliczne życie na przedmieściach miasteczka Westview, w stanie New Jersey, gdzie próbują ukrywać swoją prawdziwą naturę. Wkrótce para zaczyna podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.Czytaj też:

