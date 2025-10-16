„Glina. Nowy rozdział” już podbija świat! Serial na prestiżowej liście

„Glina. Nowy rozdział” to kontynuacja kultowego serialu „Glina” i pierwszy serial oryginalny, który powstał jako koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowana przez Apple Film. Tytuł w reżyserii Władysława Pasikowskiego i Dariusza Jabłońskiego, już świętuje pierwsze sukcesy. Produkcja została wybrana do prestiżowej selekcji GREENLit! Showcase, prezentującej najbardziej wyczekiwane międzynarodowe produkcje serialowe dla telewizji i platformach streamingowych podczas targów audiowizualnych MIA w Rzymie.

„Glina. Nowy rozdział”. O czym jest? Czy wrócił Radziwiłowicz? Kiedy nowe odcinki?

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia i Jóźwiaka dołącza młoda, ambitna policjantka – aspirant Tamara Rudnik. Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwględnej rzeczywistości, ale także własnym demonom.

W kontynuacji kultowego serialu kryminalnego ponownie w rolach policjantów z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji wystąpią Maciej Stuhr jako Artur Banaś i Jacek Braciak jako Jóźwiak. Do ich doświadczonego zespołu dołączy aspirant Tamara Rudnik, w którą wciela się Nela Maciejewska.

W produkcji, obok odtwórców głównych ról, zobaczymy plejadę polskich artystów, m.in. Jerzego Radziwiłowicza, a także Adriannę Biedrzyńską, Mariusza Bonaszewskiego, Annę Cieślak, Renatę Dancewicz, Andrzeja Deskura, Weronikę Książkiewicz, Olgierda Łukaszewicza, Agnieszkę Pilaszewską, Joannę Sydor czy Piotra Stramowskiego.

W serwisie SkyShowtime można już oglądać dwa z sześciu odcinków nowego serialu „Glina. Nowy rozdział”. Kolejne odcinki pojawiać się będą w każdy czwartek, a wielki finał zaplanowano na 13 listopada. Serial dostępny jest od dzisiaj na wszystkich rynkach, na których operuje SkyShowtime.

