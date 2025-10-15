QUIZ. Kadry z PRL-u. Rozpoznasz jaki to serial?

Kadr, który widział każdy – ale czy pamiętasz, z jakiego to serialu? Rozwiąż quiz i przekonaj się, czy jesteś prawdziwym ekspertem od seriali z PRL-u!
Przenieś się w czasie do złotej ery polskiej telewizji! W naszym quizie „Kadry z PRL-u” sprawdzisz, jak dobrze pamiętasz kultowe seriale tamtych lat. Czy rozpoznasz „Czterech pancernych”, „Alternatywy 4” albo „Zmienników” po jednym ujęciu? Sprawdź swoją pamięć i zobacz, jakim jesteś znawcą klasyki z PRL-u!
PRL-owskie kadry. Rozpoznasz jaki to serial?Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z serialu:
- Czterdziestolatek
- Alternatywy 4
Źródło: WPROST.pl