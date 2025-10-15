QUIZ. Kadry z PRL-u. Rozpoznasz jaki to serial?

Przenieś się w czasie do złotej ery polskiej telewizji! W naszym quizie „Kadry z PRL-u” sprawdzisz, jak dobrze pamiętasz kultowe seriale tamtych lat. Czy rozpoznasz „Czterech pancernych”, „Alternatywy 4” albo „Zmienników” po jednym ujęciu? Sprawdź swoją pamięć i zobacz, jakim jesteś znawcą klasyki z PRL-u!

Czytaj też:

4 filmy, dla których warto dziś odpalić Netfliksa. Wyczekiwana kontynuacja już jest!Czytaj też:

Od groma nowości na HBO Max! „The Last Showgirl”, „Challengers” i wiele więcej!