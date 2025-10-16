Nowy serial kryminalny! „Mafia” przeniesie nas do Szwecji w latach 90.

Sześcioodcinkowa produkcja została napisana m.in. przez jednego z najpopularniejszych skandynawskich scenarzystów Stefana Thunberga („Wallander"), który przyznaje, że „Mafia" jest częściowo inspirowana jego własnymi doświadczeniami.

– Mój ojciec przybył do Szwecji w latach 60. i stał się częścią sztokholmskiego półświatka. Miał czterech synów – ja zostałem scenarzystą, a mój najstarszy brat zaczął napadać na banki. Postać Jakova, głównego bohatera, jest częściowo inspirowana moim ojcem. (...) Dorastanie u boku taty przestępcy ukształtowało mnie – zarówno jako człowieka, jak i pisarza. Myślę, że właśnie to próbuję pokazać w tej historii – mówi.

Serial kryminalny „Mafia”. O czym będzie? Gdzie oglądać?

Serial „Mafia" śledzi losy mafii działającej w Szwecji w latach 90. Wojny jugosłowiańskich gangów przyczyniły się tu do rozwoju kryminalnego podziemia, a ich działalność finansowała umożliwiające przemyt papierosów władze w ojczyźnie i wspierała poszczególne strony konfliktu. Gdy ambitna policjantka Gunn Thörngren (Katia Winter) trafia na trop przemytników, zostaje zmuszona do walki nie tylko z hermetycznymi środowiskami przestępczymi, ale także z własnymi przełożonymi. Mimo że już co trzecia paczka papierosów w Szwecji pochodzi z przemytu, zdaje się, że nie rozumieją oni zagrożenia wynikającego z działalności przemytników. Gunn nie chce dać za wygraną, a brak budżetu na pełnowymiarowe śledztwo zmusza ją do podejmowania coraz bardziej ryzykownych działań, by złapać przestępców.

W samym sercu wydarzeń staje niewielki gracz – Serb Jakov, który przybył z Jugosławii do Szwecji, gdzie jego jedyny przyjaciel Goran kieruje grupą przestępczą szmuglującą papierosy z ojczyzny. Choć na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie wycofanego i małomównego, to w rzeczywistości jest świetnym obserwatorem, który doskonale zna reguły gry i wie, kiedy należy zachować zimną krew. W tym stawie pływają jednak grubsze ryby i choć dla sztokholmskiego ojca chrzestnego Valtera Sokola przemyt stanowi jedynie ułamek przychodów, Chorwat nie zamierza oddać Serbom tej części swojej działalności bez walki. Gdy Gunn namierza Jakova, ten jest jeszcze nic nieznaczącym pionkiem, jednak ich spotkanie będzie ważnym elementem w nadchodzącej wojnie, w której granice szwedzkiego podziemia zostaną wyznaczone na nowo.

Pierwsze dwa odcinki serialu „Mafia” pojawią się 27 października na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kolejne odcinki będą emitowane po dwa w każdy poniedziałek. Kanał Viaplay Filmy i Seriale jest dostępny poprzez Prime Video Channels, Megogo, Canal+ oraz Play.

