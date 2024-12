Wybraliśmy 30 najlepszych miniseriali na Netflix. Obejrzysz je w jeden dzień

Miniseriale stały się jednym z ulubionych formatów dla widzów na całym świecie, ponieważ ich fabuła nie rozwleka się na wiele sezonów, przez co można je obejrzeć choćby w jeden dzień. Zamknięta w jednym sezonie forma umożliwia także twórcom skupienie się na dynamicznej narracji i szczegółowym rozwinięciu każdej z postaci, co czyni miniseriale idealnym wyborem na wieczorny maraton lub weekendowy seans.

Niedawno stworzyliśmy listę najlepszych miniseriali, które miały premiery na dostępnych w Polsce platformach streamingowych w 2024 roku. Teraz podpowiadamy wam, jakie najlepsze miniseriale w historii Netfliksa, warto obejrzeć.

30 topowych miniseriali Netfliksa. To perełki do obejrzenia w jeden weekend

„Sprzątaczka”

Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”.



Jego główną bohaterką jest Alex – samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Senna”



W sześciu odcinkach „Senna” po raz pierwszy przedstawi pełne przeszkód, wzlotów, upadków, radości i smutków życie Ayrtona, analizując jego charakter i relacje osobiste. Historia zaczyna się od początków kariery wyścigowej trzykrotnego mistrza Formuły 1, czyli od przeprowadzki do Anglii i rywalizacji w zawodach Formuły Ford, i obejmuje okres aż po tragiczny wypadek na włoskim torze Imola podczas Grand Prix San Marino.



„Kim jest Anna?”



Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”.

Historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey — podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork: kim tak naprawdę jest Anna Delvey?



„Jeden dzień”



Serial opowiada historię Emmy Morley i Dextera Mayhewa, którzy 15 lipca 1988 roku — w ostatnim dniu szkoły średniej — rozmawiają ze sobą po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą. Ale gdzie będą tego jednego zwyczajnego dnia za rok, za dwa lata i w każdym następnym roku?



„Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”



Kronika sprawy braci, którzy w 1996 r. zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców — José i Mary Louise „Kitty” Menendezów. Choć oskarżyciel twierdził, że kierowała nimi chęć odziedziczenia rodzinnej fortuny, bracia utrzymywali — jak zresztą twierdzą po dziś dzień, odsiadując karę dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia — że ten czyn był motywowany strachem oraz wynikał z wieloletnich fizycznych, emocjonalnych i seksualnych nadużyć ze strony rodziców.



„Reniferek”



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny’ego Dunna z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie. W tej fascynującej, a jednocześnie mrocznej i zabawnej historii występują także Jessica Gunning jako Martha, Nava Mau jako Teri i Tom Goodman-Hill jako Darrien.



„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Anatomia skandalu”



Thriller psychologiczny i wciągający dramat sądowy o kulisach życia brytyjskich elit pełnego skandali towarzyskich i politycznych. W tym świecie prawda jest kompromisem między sprawiedliwością a przywilejami. James i Sophie Whitehouse żyją beztrosko w elitarnym środowisku. Wydaje się, że przed Jamesem, kochającym ojcem rodziny na stanowisku ministra, świat stoi otworem – aż do chwili, gdy na jaw wychodzą szokujące tajemnice. Prawniczka Kate Woodcroft prowadzi własną krucjatę, a jej śledztwo może zagrozić Westminsterowi, małżeństwu Whitehouse’ów i jej własnej opinii.



„Ciała”



Nietypowy proceduralny kryminał nakręcony na podstawie zagmatwanej powieści graficznej, której autorem jest Si Spencer. Czwórka detektywów w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie — tego samego — ciała znalezionego na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego — Eliasa Mannixa.



„Nocna msza”



Serial opowiada on o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny i przybyciem charyzmatycznego księdza linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze. Pojawienie się na wyspie Crockett ojca Paula zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Czy za te cuda nie przyjdzie jednak w końcu zapłacić?



„Nieznajomy”



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„Gambit królowej”



Młoda Beth Harmon, która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„Helikopter”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial przedstawia historię skrupulatnego planowania, pomysłowości i odwagi, które doprowadziły do jednego z najbardziej spektakularnych napadów wszech czasów. Ta opowieść wybiega daleko poza wszystko, co ujawniono do tej pory na temat tego wydarzenia, a widzowie dowiedzą się, jak — prawdopodobnie — do niego doszło.



„Zabić ból”



Miniserial przedstawia historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry’ego Meiera „Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA” oraz artykułu Patricka Raddena Keefe’a „The Family That Built an Empire of Pain” z magazynu New Yorker.



„Ukochane dziecko”



Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah.



„Unorthodox”



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„Najbardziej znienawidzony człowiek w Internecie”



Hunter Moore zyskał sławę jako założyciel serwisu internetowego IsAnyoneUp.com, który służył jako narzędzie tak zwanej „pornozemsty”. Serwis publikował kompromitujące zdjęcia kobiet i mężczyzn, często bez ich zgody i z opłakanym skutkiem. Wokół jego twórcy wyrósł kult wyznawców, którzy śledzili jego kolejne haniebne poczynania. W trzyczęściowym serialu znalazły się rozmowy z kobietami i mężczyznami, którzy walczyli o usunięcie z sieci swoich wizerunków, z przedstawicielami prawa, którzy zajmowali się tą sprawą, oraz z ludźmi, którzy poszli z Moorem na wojnę.



„Maniac”



Annie to pozbawiona celu i chęci do życia dziewczyna, która zadręcza się zepsutymi relacjami z matką i siostrą. Owen, piąty syn bogatego nowojorskiego przemysłowca, przez całe życie zmaga się ze schizofrenią, choć nie do końca wiadomo, czy to właśnie ta choroba. Obydwoje nie są zadowoleni ze swojego życia, dlatego z radością przyjmują wiadomość o nowym, radykalnym leczeniu farmaceutycznym, które może zlikwidować każdy psychiczny problem, czy to chorobę, czy zawód miłosny.



„Hollywood”



Opowieść o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II wojnie światowej próbują odnieść sukces w fabryce snów. Nie cofną się przed niczym. Historia każdego z bohaterów uchyla rąbka tajemnicy zza błyszczącej kurtyny złotej ery Hollywood, odsłaniając niesprawiedliwy system i uprzedzenia dotyczące rasy, płci i seksualności, które w dzisiejszych czasach wcale nie straciły na aktualności. Prowokujący, ostry serial ujawnia obowiązujący od wielu dekad w Hollywood układ sił i stawia niewygodne pytanie: jak wyglądałaby branża rozrywkowa, gdyby go obalić?



„Ratched”



Trzymający w napięciu serial Ryana Murphy’ego i Iana Brennana opowiadający historię Mildred Ratched, pielęgniarki ze szpitala psychiatrycznego. W 1947 roku Mildred przybywa do Północnej Kalifornii w poszukiwaniu pracy w najlepszym szpitalu psychiatrycznym, gdzie przeprowadza się nowe i niepokojące eksperymenty na ludzkim umyśle. Wówczas wydaje się, że Mildred ma cechy idealnej pielęgniarki, jednak w miarę, jak wsiąka w system opieki na chorymi psychicznie pacjentami i poznaje ludzi, którzy do niego należą, przez jej wymuskany styl zaczyna przezierać tlący się w niej od dawna mrok. Okazuje się, że nikt nie rodzi się potworem — potworem można się stać.



„Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki”



Słynna restauratorka i celebrytka, niegdyś okrzyknięta królową wegańskiej kuchni, staje się uciekinierką, gdy znika z mężczyzną, który wyłudził od niej fortunę, przekonując ją, że może spełnić każde jej marzenie: od sukcesu w biznesie po uczynienie jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym.



„Safe”



Rok po śmierci żony Tom samotnie wychowuje dwie córki na pięknym strzeżonym osiedlu, w otoczeniu przyjaciół. Nawiązuje również znajomość, która może przerodzić się w coś poważniejszego. Jednak kiedy jego starsza córka znika w tajemniczych okolicznościach, Tom odkrywa, że tak naprawdę niewiele wie o najbliższych mu osobach, które skrywają mroczne sekrety — podobnie zresztą jak miejsce, w którym mieszka.



„W zamknięciu”



Trzymający w napięciu thriller, do którego scenariusz napisał zdobywca nagrody BAFTA i Emmy Steven Moffat („Sherlock”, „Doctor Who”, „Dracula”). To historia oczekującego na egzekucję w USA więźnia, pastora z cichego angielskiego miasteczka i uwięzionej w piwnicy nauczycielki matematyki, których drogi przetną się w zupełnie nieoczekiwany sposób.



„Echa”



Thriller sensacyjny o identycznych bliźniaczkach, Leni i Ginie, które mają niebezpieczny sekret. Od dzieciństwa potajemnie zamieniają się miejscami. Jako dorosłe kobiety też prowadzą podwójne życie — mają dwa wspólne domy, dwóch wspólnych mężów i wspólne dziecko. Jednak gdy jedna z sióstr znika bez śladu, ich idealnie zaaranżowany świat pogrąża się w chaosie.



„Niewinny”



Pewnego wieczoru Mat chciał przerwać bójkę, ale przez przypadek zabił człowieka. Teraz po dziewięciu latach próbuje zacząć życie na nowo u boku swojej żony, Olivii. Wszystko idzie dobrze, aż do czasu, gdy Mat otrzymuje niepokojące połączenie z telefonu przebywającej w podróży służbowej Olivii i rozpoczyna szaleńczy wyścig z czasem. Poszukiwań prawdy nie ułatwia mu fakt, że jego niewinność po raz kolejny zostaje zakwestionowana — tym razem przez Lorenę, policjantkę badającą sprawę zaskakującego samobójstwa.



„Jak nas widzą”



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial „Jak nas widzą” przedstawia szczegóły słynnej sprawy „Piątki z Central Parku”, czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili.



„Zagłada domu Usherów”



Serial grozy oparty na twórczości Edgara Allana Poe. Bezwzględne rodzeństwo Roderick i Madeline Usher zmienili Fortunato Pharmaceuticals w imperium bogactwa, przywilejów i władzy, jednak mroczne sekrety z przeszłości wychodzą na jaw, gdy spadkobiercy dynastii zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety.



„Awantura”



Serial rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho popada w konflikt z Amy Lau — wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.



„Grace i Grace”



