Najlepsze miniseriale 2024 roku. Pochłoniesz je w jeden weekend

Miniseriale wyróżniają się kompaktową formą – zazwyczaj składają się z kilku odcinków, które razem tworzą pełną, zamkniętą historię. Dzięki temu są idealnym wyborem na wolne dni – można je obejrzeć od początku do końca bez uczucia niedosytu czy konieczności czekania na kolejny sezon. W czasach, gdy z każdej strony zalewają nas nowe produkcje, taki „serialowy sprint” jest świetną alternatywą dla trwających kilka lat produkcji.

Ze względu na to, że miniseriale są bardzo chętnie wybierane przez widzów, popularne platformy coraz częściej w nie inwestują. W tym roku zadebiutowało bardzo dużo dobrych produkcji z tej półki, a my podpowiadamy wam, co warto obejrzeć i gdzie znajdziecie te serie.

Najlepsze miniseriale z 2024 roku. Obejrzysz je w jeden weekend

„Nic nie mów”



Trzymająca w napięciu historia morderstwa i pamięci o konfliktach zbrojnych w Irlandii Północnej. Dziewięcioodcinkowy serial oparty jest na reportażu "Cokolwiek powiesz, nic nie mów. Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej", którego autorem jest Patrick Radden Keefe. Obejmująca cztery dekady fabuła rozpoczyna się od szokującego zniknięcia Jean McConville, samotnej matki dziesięciorga dzieci, która została uprowadzona z domu w 1972 roku i której nikt nigdy więcej nie ujrzał żywej. Opowiadając historię różnych członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), „Nic nie mów” przygląda się ekstremizmom, do jakich mogą posunąć się niektórzy ludzie w imię swoich przekonań.

Miniserial do obejrzenia na Disney+



„Sympatyk”



Historia komunistycznego szpiega o francusko-wietnamskich korzeniach znanego jako Kapitan. Mężczyzna widzi upadek Sajgonu i zaczyna od nowa w Los Angeles ze swoimi rodakami, uchodźcami. Musi zrównoważyć obowiązki wobec szefa armii południowowietnamskiej i pracownika CIA, jednocześnie kontynuując tajne operacje dla partii komunistycznej w Wietnamie. Thriller szpiegowski i zarazem międzykulturowa satyra, która zgłębia się w następstwa i dziedzictwo wojny w Wietnamie. Serial bada, jak jeden człowiek, uwięziony między kilkoma światami, odnajduje się jako podwójny agent.

Serial dostępny na Max



„Jeden dzień”



Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.

Seria dostępna na Netflix



„Kobieta z jeziora”



Lata 60. w Baltimore. Pełna determinacji pani domu zaczyna nowe życie jako dziennikarka śledcza, co prowadzi ją do sprawy tajemniczej śmieci i tożsamości młodej czarnej kobiety, o której miasto najwyraźniej zapomniało. W obsadzie Natalie Portman i Mikey Madison.

Serial dostępny na Apple TV+



„Towarzysze podróży”



W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.

Dostępny na SkyShowtime i Prime Video



„Ciała”



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.

Miniserial do obejrzenia na Netflix



„Uznany za niewinnego”



Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.

Serial dostępny na Apple TV+



„Dżentelmen w Moskwie”



Po rewolucji październikowej, hrabia Aleksander Rostow zostaje pozbawiony przywilejów i uwięziony jako wygnaniec we własnej ojczyźnie. W miarę radykalizacji sowieckiego reżimu, bohater odkrywa jednak wartość miłości, odwagi i poczucia wspólnoty.

Serial dostępny na SkyShowtime i Prime Video



„Reniferek”



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny'ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.

Miniserial dostępny na NetflixCzytaj też:

7 hitów Netfliksa, 4 perełki Max. Nasze rekomendacje na weekendCzytaj też:

Serial „Sto lat samotności” na Netflix zachwyci fanów książki. A co z resztą widzów?