12 nominacji do Złotych Globów 2025 dla seriali Max. Co warto dodać do swojej listy „do obejrzenia”?

Złoty Glob to nagroda filmowa, która co roku jest przyznawana przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. W poniedziałek 9 grudnia ogłoszono nominacje do Złotych Globów za rok 2024. Zwycięzców poznamy w nocy z 7 na 8 stycznia 2025 roku.

Produkcje Max wyróżnione. Zgarnęły sporo nominacji do Złotych Globów 2025

Seriale „Detektyw: Kraina nocy” i „Pingwin” są nominowane w kategorii „najlepszy serial limitowany, antologia lub film telewizyjny”. Produkcja „Hacks” została nominowana w kategorii „najlepszy serial komediowy lub muzyczny”, a odtwórczyni głównej roli Jean Smart znalazła się na liście nominowanych w kategorii „najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu”.

Emma D’Arcy grająca jedną z głównych ról w „Rodzie Smoka” będzie rywalizowała o Złoty Glob w kategorii „najlepsza aktorka w serialu dramatycznym”.

Wśród gwiazd wyróżnionych w kolejnej kategorii, czyli „najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym, komedii lub musicalu” zostały nominowane Kali Reis za rolę w serialu „Detektyw: Kraina nocy” i Hannah Einbinder za rolę w „Hacks”.

Jest także nominacja do Złotego Globu dla hollywoodzkiego supergwiazdora Colina Farrella, odtwórcy głównej roli Oza Cobba w serialu HBO Original „Pingwin”.

W kategorii „najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym” nominowane są aż trzy aktorki grające w produkcjach HBO – Jodie Foster („Detektyw: Kraina nocy”), Cristin Milioti („Pingwin”) i Kate Winslet („Reżim”).

Wszystkie produkcje i kreacje aktorskie nominowane do Złotych Globów można obejrzeć w serwisie Max. Które z nich mogą wam przypaść do gustu? Ich opisy znajdziecie poniżej!

Seriale Max nominowane do Złotych Globów 2025. Te tytuły docenili eksperci

„Detektyw: Kraina Nocy”



Nowy rozdział serialu kryminalnego, napisany i wyreżyserowany przez Issę López, który opowiada historię policjantek Elizabeth Danvers (Jodie Foster) i Evangeline Navarro (Kali Reis). Byłe partnerki muszą pokonać dzielące je różnice, aby rozwiązać sprawę tajemniczej zbrodni, gdy w fikcyjnym mieście Ennis na Alasce ośmiu naukowców obsługujących Arktyczną Stację Badawczą Tsalal znika bez śladu.



„Pingwin”



Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.



„Ród Smoka”



Nim Westeros pochłonęła kolejna krwawa wojna o władzę, na tronie zasiadał ród Targaryenów, mający kontrolę nad potężnymi smokami. Serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gry o tron" ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony bez następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję, która zapoczątkowała upadek rodu, później znanej jako "taniec smoków".



„Reżim”



Przywódczyni fikcyjnego narodu w „Europie Środkowej”, kanclerz Elena Vernham (Winslet), od dłuższego czasu nie opuszcza pałacu i popada w coraz większą paranoję. Opłakując zmarłego ojca i nawiązując współpracę polityczną ze Stanami Zjednoczonymi, Elena znajduje nieoczekiwanego powiernika w postaci niestabilnego żołnierza Herberta Zubaka (Matthias Schoenaerts). Jej mąż, doradcy i służba ze zdziwieniem i przerażeniem przyglądają się rosnącym wpływom Zubaka, a próby Eleny zaistnienia na arenie międzynarodowej ostatecznie prowadzą do upadku zarówno pałacu, jak i kraju.



„Hacks”



Legendarnej aktorce komediowej z Las Vegas, Deborah Vance, grozi utrata rezydentury. Tymczasem w Los Angeles młoda, roszczeniowa pisarka Ava desperacko szuka pracy. Ku rozgoryczeniu obydwu ich wspólny menedżer Jimmy umawia je na spotkanie. Czytaj też:

