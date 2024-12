Kapitalne nowości na streamingach. Co warto obejrzeć?

Świat platform streamingowych nieustannie się rozwija, oferując widzom coraz to nowsze produkcje, które przyciągają uwagę i zapraszają do odkrywania historii na małym ekranie. W erze nieskończonych możliwości wyboru, łatwo przegapić prawdziwe perełki, które debiutują w serwisach takich jak Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video czy innych. Dlatego dziś przychodzimy z pomocą – zebraliśmy najciekawsze nowości, które warto obejrzeć już teraz lub zachować na spokojny wieczór.

W naszym zestawieniu znajdziesz różnorodne propozycje – od trzymających w napięciu thrillerów, przez wzruszające dramaty, aż po lekkie komedie i fascynujące dokumenty. Bez względu na to, czy szukasz emocjonującego serialu, czy inspirującego filmu, znajdziesz coś dla siebie.

Polacy mają w czym wybierać. Mocne nowości na platformach streamingowych

„Brutalna szczerość” (serial)



Beth (Julia Louis-Dreyfus) oraz Don (Tobias Menzies) od lat tworzą udany związek, a ich wspólna iskra nie osłabła. Ona jest popularną pisarką, on nauczycielem i mają syna Charliego. Na horyzoncie pojawia się jednak kryzys, kiedy kobieta odkrywa, że wieloletnia opinia życiowego partnera na temat jej pracy była zwykłym kłamstwem. Świat Beth zaczyna się rozpadać.

Serial „Brutalna szczerość” jest dostępny na Max.



„Beetlejuice Beetlejuice” (film)



Po rodzinnej tragedii Deetzowie wracają do Winter River. Buntownicza córka Lydii, Astrid otwiera portal do zaświatów. Prawdziwy Chaos rozpęta się, gdy ktoś wypowie imię Beetlejuice'a trzy razy.

Film „Beetlejuice Beetlejuice” dostępny jest na Max.



„Na skraju jutra” (film)



Rasa obcych, zwanych Mimikami, przypuściła na Ziemię bezlitosny atak i rozprzestrzeniła się niczym pszczeli rój, obracając w ruinę całe miasta i zostawiając za sobą miliony ludzkich ofiar. Podpułkownik Bill Cage (Tom Cruise) zostaje rzucony w sam środek misji samobójczej. Cage ginie podczas akcji, zabijając jednego z obcych. Budzi się jednak rankiem w dniu swojej śmierci i jest zmuszony walczyć i umierać… bez końca. Kontakt z kosmitą spowodował, że Cage znalazł się w pętli czasu i został skazany na przeżywanie wciąż tej samej brutalnej walki.

Film „Na skraju jutra” obejrzeć można na Max, Megogo, Player i Prime Video.



„Black Doves” (serial)



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty.

Serial „Black Doves” jest dostępny na Netflix.



„Tajny informator” (serial)



Emerytowany profesor znajduje nowy cel w życiu, gdy prywatna detektyw zleca mu przeniknięcie pod przykrywką do domu opieki w San Francisco.

Serial „Tajny informator” dostępny jest na Netflix.



„Senna” (serial)



Od dzieciństwa zafascynowany samochodami brazylijski kierowca wyścigowy Ayrton Senna królował na szczycie - do czasu tragedii, która na zawsze zmieniła Formułę 1.

Serial „Senna” dostępny jest na Netflix.



„Szaleństwo” (serial)



W serialu „Szaleństwo” medialny ekspert Muncie Daniels (Colman Domingo) musi bronić swojej niewinności i życia po tym, jak przypadkowo wplątuje się w sprawę morderstwa w głębi lasów Poconos. Im bardziej pętla wokół niego się zaciska, tym bardziej Muncie stara się odzyskać kontakt z rodziną oraz utraconymi ideałami, aby przeżyć.

Serial „Szaleństwo” dostępny jest na Netflix.



„Maryja” (film)



Cudowne poczęcie. Bezlitosny król. Morderczy pościg. Ta biblijna epopeja o dorastaniu opowiada o odważnej podróży Maryi aż do momentu narodzin Jezusa.

Film „Maryja” obejrzycie na Netflix.



„Juror #2” (film)



Po wcześniejszym poronieniu przez żonę pisarz Justin (Nicholas Hoult) kończy urządzać pokój dziecięcy, spodziewając się narodzin kolejnego. Mężczyzna wolałby spędzać czas z Allison (Zoey Deutch), ale utknął w obowiązkach ławnika, pojawiając się na sali sądowej w sprawie karnej, gdzie Jamesa (Gabriel Basso) oskarża się o morderstwo swojej dziewczyny. Przysłuchując się prokurator Faith (Toni Collette), która dokonuje wstępnego oświadczenia i przedstawia wydarzenia z feralnej nocy, kiedy to zginęła Kendall (Francesca Eastwood), Justin zaczyna przypominać sobie jazdę po ciemku autem i uderzenie w rzekomego jelenia...

Film „Juror #2” dostępny jest na: Player, Prime Video, Premiery Canal+.



„Rodzaje życzliwości” (film)



Na obraz składają się trzy pozornie odrębne nowele filmowe połączone – choć nie jedynie – osobami aktorów powracających w nowych wcieleniach. Odarty z godności menedżer próbuje wyrwać się z korporacyjnego ślepego posłuszeństwa szefowi, żona policjanta – ocalała z katastrofy biolożka – chce odbudować relację z mężem kwestionującym jej powrót, a członkini sekty ma za zadanie znaleźć osobę o mocy wskrzeszania zmarłych. Najnowszy obraz Yorgosa Lanthimosa, wypełniony humorem i absurdem, można odczytywać na wielu poziomach – jednym z nich jest ludzka bezradność w obliczu przypadku i przeznaczenia.

Film „Rodzaje życzliwości” obejrzeć można na: Premiery Canal+, Player, Disney+, Megogo.



„Joker: Folie à deux” (film)



W „Joker: Folie à deux” widzimy Arthura Flecka zamkniętego w szpitalu w Arkham, gdzie czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Zmagając się z podwójną tożsamością, Arthur nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył.

Film „Joker: Folie à Deux” dostępny na: Premiery Canal+, Prime Video, Player, Megogo.



„Hrabia Monte Christo” (film)



Marsylia, rok 1815. Awansowany do rangi kapitana statku Edmond Dantès może w końcu poślubić miłość swojego życia, piękną Mercedes. Niestety sukces młodego marynarza budzi zazdrość wielu osób. Zdradzony przez rywali i potępiony jako członek spisku popierającego Napoleona, Dantès zostaje uwięziony i bez procesu osadzony w ponurym zamczysku If. Po czternastu latach, dzięki pomocy i tajnym instrukcjom współwięźnia – księdza Farii, udaje mu się zbiec i zdobyć legendarny skarb ukryty na wyspie Monte Christo. Wchodząc w posiadanie ogromnej fortuny, Dantès wciela w życie przebiegły plan eliminacji swych wrogów – dziś wysoko postawionych dygnitarzy. Jednak cena wyrafinowanej zemsty stanie się piętnem dla jego duszy.

Film „Hrabia Monte Christo” dostępny jest na: Premiery Canal+, Megogo, TVP VOD, Player.



„Kod zła” (film)



Agentka FBI Lee Harker zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. W wyniku nieoczekiwanego obrotu zdarzeń ujawnione zostają dowody okultyzmu obecne podczas dokonywania zbrodni. Harker odkrywa osobiste powiązanie z zabójcą i zrobi wszystko, aby go powstrzymać, zanim ten uderzy ponownie.

Film „Kod zła” dostępny jest na: Megogo, Player, Premiery Canal+, TVP VOD „Przesilenie zimowe” - Premiery Canal+, Megogo, TVP VOD.Czytaj też:

