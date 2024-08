„Chłopaki do wzięcia” znikają z Polsatu!

Program „Chłopaki do wzięcia” emitowany jest na antenie Polsatu od 2012 roku. Format opowiada o młodych mężczyznach z miasteczek i wsi, którzy „nie lubią słowa »singiel«, a preferują »kawaler«”. Szukają partnerek na całe życie, a między czasie pracują dorywczo, spotykają się, krążą po rynkach miast lub stoją na autobusowych dworcach. Robią wszystko, by zaimponować dziewczynom. Część z nich w akcie desperacji zgłasza się do biur matrymonialnych. Serial dokumentalny reżyserują Jerzy i Irena Morawscy i do tej pory powstały jego 23. sezony.

„Chłopaki do wzięcia” to jedna z najchętniej oglądanych serii Polsatu, która przyniosła przez lata popularność wielu bohaterom, w tym Krzysztofowi „Bandziorkowi”, Ryszardowi „Szczenie”, Mariuszowi „Super mario” czy Jarusiowi. Wielu z najbardziej znanych postaci serii zmarło w trakcie jej nagrywania, co bardzo mocno przeżywali fani dokumentu.

Polsat pozbywa się „Chłopaków do wzięcia”. W zamian „Awantura o kasę”

Teraz Polsat postanowił mocno zmienić sobotnią ramówkę na niekorzyść hitu. Serial „Chłopaki do wzięcia”, emitowany na głównej antenie Polsatu w soboty o 17:50 i 18:20, ma ustąpić jesienią miejsca filmom fabularnym i „Awanturze o kasie”, która po latach zostaje reaktywowana z Krzysztofem Ibiszem za sterami. Premierowe odcinki, począwszy od 5 października, będą emitowane w Polsacie o godz. 17:40.

Z tego powodu jesienią show „Chłopaki do wzięcia” emitowane będzie wyłącznie na antenie Polsat Play. Widzowie będą mogli oglądać serię w każdą sobotę o godzinie 17:45 oraz 18:15.

Program „Awantura o kasę” powraca

Przypomnijmy, że „Awantura o kasę” to polski format, co nie zdarza się często, ponieważ zazwyczaj tego rodzaju programy są realizowane na podstawie zagranicznych licencji. W owym teleturnieju w latach 2002-2005 padały pytania z ponad 30 kategorii: od historii Polski i świata, przez matematykę, fizykę, geografię i filozofię po anatomię człowieka oraz sport. Pula nagród w programie była nieograniczona. Poza pieniędzmi uczestnikom wręczano nagrody rzeczowe ukryte w czarnych skrzynkach: kluczyki do samochodów i motocykli Harley-Davidson, ale także ogórki kiszone, za zjedzenie których płacono niekiedy pokaźne sumy.

Czytaj też:

Wielkie emocje po zapowiedzi nowej odsłony „Rolnik szuka żony”. „Następna parodia”Czytaj też:

To najsmutniejszy serial w historii Netfliksa? „Wypadek” hitem w Polsce