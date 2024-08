Wielkie emocje po zapowiedzi nowej odsłony „Rolnik szuka żony”. „Następna parodia”

Już po raz 11 Marta Manowska pomoże polskim rolnikom w znalezieniu ich drugiej połówki. W odcinku zero, wyemitowanym pod koniec marca, widzowie poznali sześciu rolników i trzy rolniczki, którzy mieli nadzieję w nowej edycji popularnego show TVP poznać kogoś, kto pokocha ich bezwarunkowo i sprawi, że zapomną, czym jest samotność.

Oto bohaterowie 11. edycji „Rolnik szuka żony”

Teraz Telewizja Polska pokazała pierwszy zwiastun nowej edycji, z którego dowiedzieliśmy się, którzy uczestnicy otrzymali największą ilość listów od zainteresowanych nimi osób i będą bohaterami tego sezonu. Są wśród nich:

57-letnia Agata

Agata mieszka w województwie mazowieckim i zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Ma trzy córki i syna, który wspiera ją w pracy na gospodarstwie. Kiedy miała 34 lata, jej mąż zginął w tragicznym wypadku. Rolnictwo stało się dla niej sposobem na poradzenie sobie z cierpieniem. Dzisiaj Agata to wulkan energii, zawsze uśmiechnięta, służąca dobrą radą, prawdziwa gospodyni, która z radością przyjmuje gości — drzwi jej domu otwarte są dla wszystkich.

Wolny czas spędza z rodziną, jeździ na fitness, ogląda filmy romantyczne i uwielbia tańczyć. W związku najważniejsze jest dla niej to, by wzajemnie się akceptować. Czeka na opiekuńczego, dobrego mężczyznę, który będzie umiał ją zaskoczyć, zabierze na randkę, wypije z nią poranną kawę, a kiedy będzie miała zły dzień – przytuli i powie, że wszystko będzie dobrze.

23-letnia Wiktoria

Z kolei Wiktoria jest właścicielką 25-hektarowego gospodarstwa, które uprawia z rodzicami. Samo rolnictwo to nie tylko jej zawód, lecz również pasja. Poza tym uwielbia kontakt z ludźmi, jazdę na rowerze i amatorską fotografię, a swoją codziennością chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. W programie poszukuje mężczyzny rodzinnego, ciepłego, pomocnego i opiekuńczego, obdarzonego nienagannym uzębieniem i poczuciem humoru, a także pewnego siebie i lubiącego aktywny tryb życia.

Choć chciałaby, aby wybranek był związany ze wsią i rolnictwem, nie jest to warunek konieczny. Bruneci średniego wzrostu są mile widziani, jednak przede wszystkim Wiktora szuka w mężczyźnie dojrzałości i chęci zbudowania trwałej relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu, zaangażowaniu i wspólnej radości ze wzajemnych osiągnięć.

32-letni Rafał

Rafał ma 32 lata i prowadzi gospodarstwo w województwie mazowieckim, gdzie zajmuje się uprawą papryki i zboża. W pracy pomagają mu rodzice, którzy mieszkają tuż obok. On wybudował swój dom i pół roku temu się do niego wprowadził. Mieszka sam. W wolnych chwilach jeździ quadem, stara się też podróżować. W swoim charakterze ceni kreatywność, komunikatywność, uczciwość, pracowitość, życzliwość i sumienność.

Ma za sobą ośmioletni związek, na który dziś patrzy z innej perspektywy, gdyż był wówczas bardzo młody. Chciałby poznać dziewczynę, która chciałaby się do niego wprowadzić i nie ma dzieci, by móc z nią zbudować wszystko od zera. Mogłaby pracować, ale fajnie jakby rozumiała specyfikę pracy na gospodarstwie i go w tym wspierała. Rafał marzy o ślubie i dzieciach.

44-letni Sebastian

Sebastian prowadzi około 100-hektarowe gospodarstwo na Pomorzu. W wieku 22 lat stracił tatę i musiał przejąć wszystkie obowiązki, przez co najlepsze lata mu umknęły. Jest perfekcjonistą, lubi porządek, a w wolnych chwilach wsiada w samochód i odkrywa piękne zakątki kraju lub ogląda dobre polskie filmy. Jest sumienny, pracowity i rodzinny, ma ogromne wsparcie mamy i siostry.

Był w jednym poważnym związku, ale partnerka nie wyobrażała sobie życia na wsi. Dziś chciałby stworzyć związek oparty na zaufaniu i szczerości oraz wzajemnym szacunku. Przyznaje, że wolałby budować rodzinę od podstaw i mieć dzieci, ale nikogo nie wyklucza i z przyjemnością rozważy wszystkie listy.

37-letni Marcin

Marcin prowadzi gospodarstwo sadownicze na Mazowszu. Ziemia przekazywana była z pokolenia na pokolenie, dlatego nie wyobraża sobie innego życia i chciałby, aby przyszła partnerka przeprowadziła się do niego. Jest konkretny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, wrażliwy i nie wstydzi się mówić o swoich uczuciach. Był w dwóch poważnych związkach, a jest sam od sześciu lat. Podkreśla, że najważniejsza w związku jest rozmowa, zwłaszcza gdy pojawiają się jakieś problemy.

Jego ideałem kobiety jest szczupła brunetka z długimi włosami o dobrym sercu. Nie oznacza to, że nie mógłby zakochać się w kimś, kto wyglądałby zupełnie inaczej. Marcin ma 175 cm wzrostu, a cechą, jaką lubi w sobie najbardziej jest to, że zawsze wytrwale dąży do celu. Interesuje się piłką nożną, skokami narciarskimi i siatkówką, ale większość czasu stara się spędzać w pracy, która jest dla niego sposobem na walkę z samotnością.

Widzowie już emocjonuja się nową edycją „Rolnik szuka żony”. Co myśla o uczestnikach?

Zapowiedź nowego sezonu „Rolnik szuka żony” wywołała duże emocje. Pod wideo pojawiły się setki wpisów od fanów programu, którzy ocenili, co myślą o nowych uczestnikach i premierowej edycji show.

„Kurczę następna parodia”; „Oho jak Pani w zielonym mówi że może być wybredna to już wiadomo że będzie ciekawy sezon”; „Dziewczyna znana z działalności na innej platformie społecznościowej rzecz jasna dostała się, żeby podbić trochę oglądalność programu”; „Oj będzie ciekawie”; „Będzie ubaw po pachy”; „Żeby nie był to taki sezon jak poprzedni 2023”; „Bardzo fajni wszyscy. Na razie nie widzę czarnej owcy”; „I znowu nikt nikogo nie wybierze tylko poszli żeby się pokazać i być celebrytami. Oby tak nie było tym razem” – czytamy w sekcji komentarzy.

Kiedy premiera 11. edycji „Rolnik szuka żony”?

Premierowy odcinek 11. edycji programu „Rolnik szuka żony” zostanie wyemitowany w niedzielę, 15 września, o godz. 21:20 w TVP1. W nim rolniczki i rolnicy zapoznają się z treścią przesłanych do nich listów.

