Nadchodzi finał hitu Netfliksa. Słynna Emily znów zaskakuje stylizacjami!

Już niebawem fani „Emily w Paryżu” będą mogli obejrzeć finał 4. sezonu uwielbianej serii Netfliksa. Czy Gabriel (Lucas Bravo) porzuci marzenie o gwiazdce Michelin? Czy Camille (Camille Razat) zdobędzie się na szczerość? Czy Emily (Lily Collins) wreszcie odetchnie i będzie mogła cieszyć się szczęśliwym związkiem? Na bohaterkę czekają nowe wyzwania, nowe znajomości i... nowe miejsca. Z Paryża jej zawodowa droga prowadzi prosto do Rzymu. Czy Wieczne Miasto i jego przystojny mieszkaniec zawładną jej sercem? Wszystkie odpowiedzi już wkrótce!

O 4. sezonie „Emily w Paryżu”. Co czeka widzów?

Emily wciąż nie może dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach z zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Bohaterka darzy uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewa się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie właśnie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. W pracy Sylvie mierzy się z bolesnym dylematem, przez który jej przeszłość może odbić się na jej małżeństwie. W agencji Grateau dochodzi do przetasowań. Mindy i jej zespół szykują się do Eurowizji, ale kiedy kończą się im pieniądze, muszą zacisnąć pasa.

Emily i Gabriel współpracują, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia jest tak silna, że sama zasługuje na kilka gwiazdek. Jednak wszystko, o czym marzyli, może zostać zniszczone przez dwie ogromne tajemnice. Potencjalny nowy ukochany przyciąga Emily, a jej stare nawyki zderzają się z nowymi problemami, a także... nowym miastem.

Zobaczcie zwiastun drugiej części 4. sezonu serialu:

Kiedy premiera finału 4. sezonu „Emily w Paryżu”?

Pierwsza część 4. sezonu „Emily w Paryżu” jest już dostępna w serwisie Netflix. Druga zadebiutuje 12 września.

Galeria:

„Emily w Paryżu” – zdjęcia z finałowej części 4. sezonu. Zobaczcie te stylizacje!Czytaj też:

