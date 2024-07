Planujesz spędzić cały dzień przed Netfliksem? Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Niezależnie od tego, czy szukasz wciągającego serialu, który trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty, emocjonującego filmu pełnego zaskakujących zwrotów akcji, czy odprężającej komedii, która poprawi ci humor, mamy dla ciebie kilka starannie dobranych rekomendacji. Lista obejmuje zarówno najnowsze hity Netfliksa, jak i nieco starsze produkcje, o których mogłeś zapomniałeś, a warto je obejrzeć.

Co warto obejrzeć na Netflix? Dobre seriale i filmy

„Ripley”

Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.

„Dżentelmeni”

Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.

„Reniferek”

Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.

„Jeden dzień”

Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.

„Punkty zwrotne: Bomba i zimna wojna”

Świadectwa z pierwszej ręki i rozmowy z ważnymi osobistościami z całego świata – ten przenikliwy serial dokumentalny zgłębia tematykę zimnej wojny i jej skutków.

„Supacell”

Kiedy piątka przeciętnych Londyńczyków odkrywa, że ma supermoce, jeden mężczyzna postanawia utworzyć z nich drużynę, aby uratować ukochaną.

„Sprint”

Życie światowej czołówki sprinterów upływa na treningach, kontaktach z mediami i zaciekłej rywalizacji o miano najszybszego człowieka na Ziemi.

„Bridgertonowie”

Ośmioro zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu.

„Sprzątaczka”

Walcząca z biedą i biurokracją samotna matka zostaje sprzątaczką, aby związać koniec z końcem.

„Elegia dla bidoków”

Student wydziału prawa na Yale wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie mierzy się z historią rodziny, lokalnymi wartościami i amerykańskim snem.

„Skywalkers: Opowieść o miłości”

Para ryzykantów wystawia na próbę swoją miłość i zaufanie, nielegalnie wspinając się na jeden z najwyższych budynków na świecie, aby wykonać akrobatyczną sztuczkę.

„Eric”

Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.

„Martwi detektywi”

Dwa nastoletnie duchy i jasnowidzka rozwiązują zagadki dla swoich nadnaturalnych klientów – aż pewnego dnia na ich drodze staje potężna czarownica.

„Kolory zła: Czerwień”

Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.

„Problem trzech ciał”

Piątka genialnych przyjaciół dokonuje przełomowych odkryć na przestrzeni lat. Rozwikływanie praw nauki prowadzi w końcu do wykrycia śmiertelnego zagrożenia.

„Najwspanialsza noc w historii popu”

Pewnej styczniowej nocy w 1985 roku największe gwiazdy muzyki zebrały się, by nagrać „We Are the World”. W tym dokumencie zaglądamy za kulisy tego historycznego wydarzenia.

