Netflix przywraca swój komediowy przebój. To serial, który bił rekordy

„Nikt tego nie chce” to amerykański serial komediowy stworzony przez Erin Foster i częściowo oparty na doświadczeniach samej reżyserki oraz jej męża Simona Tikhmana. 10-odcinkowa produkcja opowiada o nietypowym związku zdeklarowanej agnostyczki Joanne (Kristen Bell, znana z „Dobrego Miejsca” i „Veroniki Mars”) i niekonwencjonalnego rabina Noah (Adam Brody, znany z „Życia na Fali”). Ze względu na ich bardzo różne style życia na drodze do miłości stają im wszystkie współczesne przeszkody, a także ich — czasem mające dobre intencje, a czasem zapędy do sabotażu — rodziny, w tym jej siostra Morgan (Justin Lupe) i jego brat Sasha (Timothy Simons).

Największy komediowy hit Netfliksa powraca. Serial bił rekordy

Premiera odbyła się 26 września 2024 roku, a serial zdobył bardzo dobre recenzje, zarówno od widzów, jak i krytyków. „Nikt tego nie chce” otrzymał wiele wyróżnień, w tym trzy nominacje do 77. Primetime Emmy Awards: za najlepszy serial komediowy oraz nominacje aktorskie dla Bell i Brody'ego. Zaledwie kilka dni po debiucie na Netflix produkcja Netfliksa zajęła drugie miejsce na globalnych listach najchętniej oglądanych na Netflix, zaraz za „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”. Ogółem „Nikt tego nie chce” oglądane było przez 45 700 000 godzin, przez 10,3 miliona widzów. Serial może także pochwalić się wynikiem 95 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i oceną 7,8/10.

Po tym, jak Netflix zorientował się, jak popularny jest serial, postanowił kontynuować tę historię. W październiku 2024 roku ogłoszono, że „Nikt tego nie chce” zostaje przedłużony na drugi sezon, którego premiera planowana jest na 23 października 2025 roku. Teraz platforma podzieliła się pierwszymi fotkami z planu, na których oglądać możemy naszych ukochanych bohaterów. Zobaczcie je w naszej galerii!

