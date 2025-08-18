Friz i Wersow wzięli sekretny ślub! Teraz film o tym obejrzymy w kinach – mamy zwiastun

Reżyserem filmu „Friz & Wersow. Miłość w czasach online" jest Krystian Kuczkowski – autor kinowych hitów dokumentalnych o Annie Przybylskiej, Buddzie czy Sanah.

Powstał film o ślubie Friza i Wersow. Premiera za dwa miesiące

„Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców w polskiej sieci – międzypokoleniowy symbol internetu. Od lat na szczycie. Tak samo długo na językach. Choć nagrali setki lifestylowych filmów, dopiero teraz, po raz pierwszy wpuszczają kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi. Film »Friz & Wersow. Miłość w czasach online« odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To autentyczny portret »power couple«, historia wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze” – czytamy w opisie filmu, udostępnionym przez dystrybutora Next Film.

Film odpowie fanom pary na pytania dotyczące ich ślubu, w tym gdzie odbyła się uroczystość czy czyjego projektu suknię miała Wersow. Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji.

Premierę filmu zapowiedziała na swoich profilach na Instagramie sama para. „Zniknęliśmy na dwa miesiące… bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. Powiedzieliśmy sobie »tak« i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. A teraz wracamy – szczęśliwsi niż kiedykolwiek – i już niedługo zobaczycie naszą historię na dużym ekranie” – czytamy.

instagram

Film „Friz & Wersow. Miłość w czasach online" na ekranach kin już od 3 października.