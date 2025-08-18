„Sto lat” od sopockiej publiczności. Wyjątkowa okazja

Nie, nie chodzi o najstarszą, ani najbardziej utytułowaną gwiazdę sopockiego festiwalu. „Sto lat” festiwalowa publiczność zaśpiewała świeżo upieczonej młodej parze.

„Top of the Top Sopot Festival” pod znakiem coverów

W poniedziałek rozpoczął się „Top of the Top Sopot Festival”. W tym roku potrwa aż cztery dni, do 21 sierpnia. W poniedziałek, podczas wieczoru pod hasłem „Gorączka Sopockiej Nocy” wystąpili m.in. Ex-Katrina & the Waves, Helena Vondráčková, Andrzej Piaseczny, Margaret, De Mono, Varius Manx, T.Love, Agnieszka Chylińska, czy Reni Jusis.

„Sto lat” dla młodej pary od sopockiej publiczności

Wyjątkowe powitanie zgotowano zespołowi Blue Café. Prowadząca poniedziałkowy koncert Dorota Wellman przypomniała, że lider i założyciel kapeli, Paweł Rurak-Sokal, wziął niedawno ślub. Wywołała na scenę ukochaną muzyka, Ewę, anglistkę i tłumaczkę, a następnie zachęciła publiczność do odśpiewania sto lat młodym małżonkom. Blue Cafe odwdzięczyło się, wykonując m.in. swój ogromny przebój „You May Be In Love”.

Festiwal trwa. Kto jeszcze wystąpi?

Drugi wieczór (19 sierpnia) odbędzie się pod hasłem „Otwarta Scena”. Tego dnia poznamy też zwycięzcę Bursztynowego Słowika. O statuetkę powalczą m.in. Mery Spolsky, Dezydery, Red Lips, Michał Szczygieł i Carla Fernandes. Wystąpią także m.in. Frans, Kasia Kowalska, Skubas, Oskar Cyms czy Alice Merton. Gospodarzami wieczoru będą Paulina Krupińska-Karpiel, Damian Michałowski, Izabella Krzan i Olivier Janiak. Trzeciego dnia festiwalu (20 sierpnia) – pod hasłem „Słowa mają moc” – usłyszymy m.in. Kult, Eneja, Ralpha Kaminskiego, Patrycję Markowską, LemON, Raz Dwa Trzy i Grubsona. W roli prowadzących wystąpią Dorota Wellman, Marcin Prokop, Izabella Krzan i Jan Pirowski.

Finał, 21 sierpnia, będzie miał dwie odsłony. „Orkiestra Mistrzom” odda scenę legendom polskiej piosenki, w tym Kayah, Ewie Bem, Stanisławowi Soyce, Halinie Frąckowiak czy Krzysztofowi Cugowskiemu. Drugą część wieczoru przejmą artyści hip-hopowi w ramach „RapOrkiestry – legendy polskiego hip hopu vol. 2”, m.in. Ten Typ Mes, Liroy, Eldo i JWP/BC.

