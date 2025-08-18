Jesienią Gessler znów zrobi „Kuchenne rewolucje”. Gdzie i komu?

„Kuchenne rewolucje”, program, który od lat wzbudza ogromne emocje i przyciąga przed ekrany tłumy widzów. Magda Gessler po raz kolejny rusza w podróż po Polsce, by ratować restauracje balansujące na krawędzi upadku.

„Kuchenne rewolucje” wracają. To oni poczują zapach zmian

Słynna restauratorka, znana z bezkompromisowego stylu i ostrego języka, nie boi się wejść tam, gdzie inni dawno by się poddali. Sama podkreśla, że jej misją jest nie tyle zmiana menu, ile dodanie ludziom odwagi. „Czas na zmiany, które zostaną na dłużej!” – zapowiada Magda Gessler.

Na pierwszy ogień idą Mysłowice i pizzeria La Farina. Choć lokal prowadzony przez Wiolę ma świetną lokalizację i tłumy tuż pod oknami, sukces jakoś nie chce przyjść. Gdzie tkwi problem? Gessler nie owija w bawełnę: kiedy serce chce jedno, rozum drugie, a ego trzecie – łatwo o chaos. Właścicielce potrzebna jest silna ręka i dawka kobiecej energii. „Tam, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. A już dwie baby… to prawie czarowna moc kobiet” – usłyszymy w programie.

Z kolei w Mrokowie niespełna trzydziestoletni Maciek prowadzi Bistro Kociołek. Marzył o restauracji z prawdziwego zdarzenia, ale skończyło się na barze serwującym na szybko obiady. Na domiar złego jego przyjaciel i szef kuchni Paweł, samouk, coraz częściej traci wiarę w siebie i narzeka na konfliktowego szefa. Atmosfera gęstnieje, a Magda musi zmierzyć się nie tylko z brakiem gości, ale i z emocjami w kuchni. Smaczku tej historii dodaje fakt, że do lokalu wdarli się złodzieje i wynieśli… 80 rolad! Jak skończy się ta kuchenno-kryminalna sensacja?

W nowym sezonie nie zabraknie też dramatycznych momentów. W Siedliszczach, przy drodze krajowej nr 12, Joanna i jej partner Luciano prowadzą Bistro 12. To ich druga restauracja – pierwsza w Warszawie była sukcesem, ale tutaj coś poszło nie tak. Klientów ubywa, a pracownicy otwarcie przyznają: „boimy się”. Gessler szybko odkrywa, dlaczego biznes nie działa. Podczas finałowej kolacji atmosfera gęstnieje jeszcze bardziej. „Jeśli ta restauracja przetrwa, to będzie cud” – mówi wprost Magda. Czy cud się wydarzy? O tym przekonają się widzowie już we wrześniu.

Kiedy oglądać „Kuchenne rewolucje”?

Nowy sezon programu wystartuje w czwartek, 4 września, o godz. 21:35 w TVN. Dla niecierpliwych stacja przygotowała gratkę – w Playerze dostępne będą przedpremierowe odcinki, udostępniane aż 7 dni przed emisją telewizyjną.

