Benedict Cumberbatch w nowym miniserialu Netfliksa. O czym będzie „Eric”?

Serial „Eric” stworzyła dla platformy Netlix Abi Morgan, jedna z najbardziej znanych brytyjskich scenarzystek i dramaturg, którą znamy z takich tytułów jak „Żelazna Dama”, „Sufrażystka”, „Czas prawdy” czy „Wstyd”. Reżyserką jest Lucy Forbes, która stoi za takimi serialami jak „The End of the F***ing World”, „Będzie bolało”, „In My Skin” czy „Charlie Brooker's Weekly Wipe”.

O czym jest serial „Eric”?

Produkcja, do której zdjęcia powstawały w Nowym Jorku i Budapeszcie, opisywana jest jako „wzruszający thriller”. Akcja sześcioodcinkowego serialu osadzona jest w latach 80. Opowiada historię ojca desperacko poszukującego swojego dziewięcioletniego syna, który zaginął w drodze do szkoły.

„Vincent, znany nowojorski lalkarz oraz twórca popularnego programu telewizyjnego dla dzieci »Good Day Sunshine«, nie może pogodzić się z utratą syna Edgara oraz stopniowo popada w coraz głębszą rozpacz. Przepełniony nienawiścią do siebie i poczuciem winy, postanawia ożywić w telewizji niebieską lalkę potwora o imieniu ERIC z rysunków syna, przekonany, że dzięki temu Edgar wróci do domu. Gdy destruktywne zachowanie Vincenta doprowadza do konfliktów z rodziną, współpracownikami i śledczymi próbującymi mu pomóc, to właśnie Eric, ułuda konieczności, staje się jego jedynym sprzymierzeńcem w dążeniu do odzyskania dziecka” – czytamy w opisie produkcji, udostępnionym przez Netflix.

Główną rolę w serialu zagra uwielbiany przez widzów Benedict Cumberbatch, a oprócz niego na ekranie zobaczymy Gaby Hoffman, McKinley'a Belchera III, Dana Doglera czy Clarke'a Petersa.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia z serialu i plakat promujący produkcję:

Galeria:

„Eric”. Zdjęcia z nowego serialu Netfliksa z Benedictem Cumberbatchem

„Eric” na Netflix. Kiedy premiera?

Serial „Eric” zadebiutuje na Netflix już 30 maja 2024 roku.

