Nie żyje gwiazda serialowego hitu Netflixa. Miała 52 lata

Media obiegła informacja o śmierci aktywistki i transpłciowej aktorki, Cecilii Gentili. Gwiazda serialu Netflixa zmarła we wtorek 6 lutego. W sieci żegnają ją przedstawiciele społeczności LGBT+ i aktorzy z produkcji.

Życie i śmierć Cecilii Gentili

Cecilia Gentili urodziła się w styczniu 1972 roku w argentyńskim mieście Gálvez w Santa Fe. Będąc dzieckiem, bo od 6 do 10 roku życia, była wykorzystywana seksualnie przez sąsiada. Zadeklarowała się jako osoba homoseksualna w wieku 12 lat. Po tym, jak po raz pierwszy spotkała osobę transpłciową, zaczęła identyfikować się jako kobieta.

Na ulicy była atakowana werbalnie i fizycznie – czasami nawet ze strony władz lokalnych, ponieważ pod koniec lat 80. i na początku 90. w Argentynie noszenie ubrań płci przeciwnej było nielegalne. W wieku 26 lat zdecydowała się przeprowadzić do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. Tam miała jednak trudności ze znalezieniem pracy i szybko została aresztowana za prostytucję i umieszczona w męskim więzieniu. Przez kilka następnych lat zmagała się z uzależnieniem od narkotyków, pracowała jako sexworkerka i groził jej nakaz deportacji.

W 2003 roku przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie osiem lat później przyznano jej azyl. W tym czasie zaczęła też działać na rzecz osób transpłciowych. Otóż dołączyła do organizacji The LGBT Center, potem była koordynatorką programu zdrowia trans w Apicha Community Health Center, a następnie została dyrektorem ds. polityki w GMHC – organizacji świadczącej usługi związane z AIDS w Nowym Jorku i pierwszej na świecie organizacji zajmującej się zapobieganiem HIV/AIDS. W 2019 roku założyła firmę Trans Equity Consulting zajmującą się rozwojem transpłciowych kobiet.

W ostatnich latach Cecilia Gentili zajęła się także sztuką. W 2022 roku opublikowała książkę „Faltas: listy do wszystkich w moim rodzinnym mieście, którzy nie są gwałcicielami”. Występowała także w sztuce „Red Ink”, wystawionej w nowojorskim Rattlestick Theatre. Przedstawienie dokumentowało wczesne lata jej życia. W wywiadzie dla magazynu „Interview” aktorka wyznała, że jest w końcu szczęśliwa. – Jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwa. Nie mogę kłamać – mówiła.

Informacja o śmierci Cecilii Gentili pojawiła się na jej instagramowym profilu. Teraz aktorkę i aktywistkę żegnają w sieci inne gwiazdy serialu „Pose”. Dominique Jackson udostępniła wspólne nagranie z artystką i napisała: „Aktywistka, ikona, matka, żona, aktorka, niesamowita siostra i fenomenalny człowiek”. Z kolei Alexandria Ocasio-Cortez dodała: „Bez ciebie nasza społeczność nigdy nie będzie taka sama, Cecilia. Dziękujemy, że dałaś nam tak wiele, niestrudzenie, każdego dnia. Odmieniłaś tak wiele istnień ludzkich”.

