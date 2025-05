Nie wiesz, co oglądać? Najlepszy gangsterski film Guya Ritchiego dziś w TV

Guy Ritchie to twórca, który zrewolucjonizował brytyjskie kino gangsterskie. Choć podobnie jak Quentin Tarantino nie ukończył szkoły filmowej, jego styl jest rozpoznawalny w całym filmowym świecie i charakteryzuje się dynamicznym montażem, kultowymi dialogami, doborową obsadą aktorską i dużą dawką humoru. Jego pełnometrażowym debiutem była komedia kryminalna „Porachunki” (1998), która otworzyła mu drzwi do wielkiego filmowego świata, a sama produkcja otrzymała wiele nominacji do najważniejszych nagród filmowych: m.in. do BAFTA i BIFA. Dwa lata później powstał kolejny hit „Przekręt” (2000) – film, który potwierdził, że Richie ma wyjątkowy talent do opowiadania gangsterskich historii z humorem i dynamiczną narracją.

W kolejnych latach zachwycił publiczność nową wersją przygód Sherlocka Holmesa, w której kultowy detektyw – grany przez Roberta Downeya Jr. – zmienia się w bohatera akcji i bierze udział w widowiskowych scenach walki. Ostatnio Ritchie przeniósł swój styl do świata seriali. Ośmioodcinkowy serial „Dżentelmeni” stał się hitem i jednym z najczęściej oglądanych tytułów w Polsce. 30 marca zadebiutował za oceanem jego najnowszy projekt – serial „MobLand”, który wkrótce będzie dostępny również w naszym kraju.

„Przekręt” – o czym jest film?

W centrum akcji znajduje się zaginiony diament, a trop za nim prowadzi przez świat londyńskich gangsterów, szemranych handlarzy, nielegalnych walk bokserskich i irlandzkich Cyganów.

Cała historia zaczyna się się od gangstera Aviego (Dennis Farina), który zlecił Frankiemu (Benicio Del Toro) kradzież imponującego 86 – karatowego diamentu wartego fortunę. Zanim jednak Franky przekaże klejnot, w drodze do USA, zatrzymuje się w Londynie, gdzie wpada w pułapkę zastawioną przez byłego agenta KGB, Borysa. Wściekły Avi natychmiast przylatuje do Wielkiej Brytanii i zatrudnia miejscową legendę półświatka – Tony’ego, by odzyskał diamenty i zaginionego kuriera. Potem w aferę wmieszali się też drobni oszuści i sprytny Cygan (Brad Pitt).

Obsada i reżyseria

Jednym z największych atutów filmu jest jego obsada. W roli głównej podziwiać możemy tu Brada Pitta (zdobywca Oscara), znanego m.in. z filmów „Joe Black”, „Bękarty wojny”, czy „Pewnego razu… w Hollywood”, który wciela się w Mickeya – niepokornego boksera. Co ciekawe, podobno Brad Pit, sam zgłosił się do filmu – był tak zachwycony „Porachunkami”, że bardzo chciał zagrać u Ritchiego. Sceny z jego udziałem nadają produkcji śmiesznych zwrotów, są niezwykle energiczne i zapadające w pamięci m.in. dzięki pamiętnej manierze mówienia. Na ekranie partnerują mu Jason Statham i Stephen Graham (twórca hitowego serialu „Dojrzewanie”) oraz laureat Oscara Benicio Del Toro.

„Przekręt" to zdecydowanie jeden z najlepszych filmów Guya Ritchiego – zabawny, inteligentny i pełen zwrotów akcji. Od premiery uznawany jest za kultową produkcję i esencję stylu reżysera.

Gdzie i kiedy obejrzeć?

„Przekręt” zostanie wyemitowany 3 maja o godz. 22:30 w Kino TV. Film będzie również dostępny w serwisie FilmBox+.

Czytaj też:

Światowy fenomen powraca z imponującą obsadą. Dwa pierwsze filmy zarobiły prawie 700 mln dolarówCzytaj też:

Kolejny hit po „Parasite” już do obejrzenia online. Zatrzęsienie nowości na VOD