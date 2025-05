Majówkowa „playlista” serialowo-filmowa. Te nowości na streamingach warto obejrzeć

Niezależnie od tego, czy w majówkę planujesz leniwe poranki w łóżku, popołudnia na hamaku czy wieczory pod kocem z kubkiem herbaty – dobrze mieć pod ręką coś naprawdę dobrego do obejrzenia. A platformy streamingowe, jak co roku, nie zawodzą. Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, SkyShowtime – każda z nich przygotowała na majówkę coś ciekawego. Wśród propozycji znajdziesz zarówno gorące premiery, jak i sprawdzone hity, które zawsze warto przypomnieć. Od komedii, przez kino akcji i historie z dreszczykiem, aż po serialowe maratony, które wciągają na długie godziny.

Jeśli więc zastanawiasz się, co obejrzeć wieczorem po grillu albo czym zająć się w deszczowe popołudnie – mamy gotową ściągawkę. Oto filmy i seriale, które warto wrzucić na swoją majówkową „playlistę”.

Co obejrzeć w majówkę na streamingach? Filmy i seriale na długi weekend

„Towarzysz” (Max)



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Lista marzeń” (Netflix)



Młoda kobieta wysłana przez matkę w podróż, by załatwić sprawy z ułożonej w dzieciństwie listy, odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i poznaje siebie na nowo.



„Chaos” (Netflix)



Gdy operacja narkotykowa całkowicie wymyka się spod kontroli, zmęczony życiem gliniarz przedziera się przez meandry kryminalnego półświatka, aby ocalić syna polityka.



„Dobrzy nieznajomi” (Max, Disney+)



Po spotkaniu z tajemniczym sąsiadem scenarzysta Adam niespodziewanie trafia do rodzinnego domu, w którym odkrywa, że zmarli rodzice nadal żyją.



„Dojrzewanie” (Netflix)



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Cassandra” (Netflix)



Rodzina wprowadza się do starodawnego inteligentnego domu i odkrywa, że kontroluje go wirtualna asystentka, która zrobi wszystko, aby ich w nim zatrzymać.



„Świt Ameryki” (Netflix)



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„Paradise” (Disney+)



Po znalezieniu zwłok prezydenta Stanów Zjednoczonych szef jego ochrony zostaje oskarżony o morderstwo.



„Przesmyk” (Max)



Wschodnia flanka NATO, trwają rosyjskie manewry wojenne w punkcie zapalnym o znaczeniu strategicznym dla całego kontynentu.



„The Pitt” (Max)



Piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych.



„Porządny człowiek” (Max)



Paweł to oddany mąż, ojciec i wysokiej klasy kardiochirurg. Paweł to po prostu porządny człowiek. Wszystko zmienia się, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję i jego poukładane oraz pozornie idealne życie rozsypuje się jak domek z kart.



„Ocet jabłkowy” (Netflix)



Dwie kobiety promują naturalne metody leczenia śmiertelnych chorób, prezentując swoje życie światu. Jednak mniej lub bardziej świadomie wprowadzają wszystkich w błąd.



„Morderstwa w Åre” (Netflix)



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Rzeka odchodzących dusz” (Max)



Policjantka Mickey patroluje filadelfijską dzielnicę dotkniętą kryzysem opioidowym. Gdy w okolicy zaczynają mieć miejsce morderstwa, odkrywa, że jej przeszłość może być powiązana z tą sprawą.



„Toksyczne miasto” (Netflix)



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Rezydencja” (Netflix)



Błyskotliwa i ekscentryczna detektyw musi rozwiązać zagadkę morderstwa w Białym Domu, w którym wśród personelu i gości bankietu wprost roi się od podejrzanych.



„Szklana kopuła” (Netflix)



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Kwestia seksu i śmierci” (Disney+)



Po otrzymaniu diagnozy raka piersi Molly rusza na przygodę, aby odkryć swoje seksualne pragnienia.



„Karma” (Netflix)



Brzemienny w skutki wypadek splata wątki życia sześciu osób w intrygującą opowieść o zbrodni i karmie, w której wszyscy muszą stanąć oko w oko z mroczną prawdą.



„Lampart” (Netflix)



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.



„Porządna amerykańska rodzina” (Disney+)



Historia pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości.



„Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy” (SkyShowtime)



Katastrofa lotu Pan Am 103 z 21 grudnia 1988 roku, w której zginęło 259 pasażerów i 11 mieszkańców Lockerbie. Dr Jim Swire, po stracie córki, walczy o prawdę i sprawiedliwość, odkrywając mroczne aspekty systemu.



„Tysiąc ciosów” (Disney+)



Dwóch przyjaciół z Jamajki przyjeżdża do Londynu i zostaje wciągniętych w półświatek East Endu.



„Dom Dawida” (Prime Video)



Historia biblijnego Dawida, króla Izraela. Czytaj też:

