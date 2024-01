Nowi włodarze TVP biorą się za obsady seriali. Beata Fido pożegna się z produkcją „Komisarz Alex”

Oprócz dziennikarzy, w tym Adriana Klarenbacha, Michała Rachonia czy Danuty Holeckiej, pracę w Telewizji Polskiej po zmianach w polskim rządzie, stracili między innymi Ida Nowakowska, Małgorzata Opczowska czy Anna Popek. Wszystko wskazuje na to, że na tym nie kończą się przetasowania w TVP. Teraz nowi włodarze wzięli się za obsady seriali, a w związku z tym pracę na stracić Beata Fido, którą widzowie oglądają w „Komisarzu Aleksie”.

Przypomnijmy, Beata Fido prywatnie związana jest z Janem Marią Tomaszewskim, kuzynem byłego polskiego premiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Znamy ją z takich seriali telewizyjnych jak „M jak miłość”, „Plebania”, „Ojciec Mateusz”, „Rodzinka.pl”, „Lekarze” czy „Kryminalni”. Grała też w filmach, w tym „Matce Teresie od kotów”, „Karol. Człowiek, który został papieżem” czy „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Największy rozgłos przyniosła jej jednak rola dziennikarki Niny, prowadzącej śledztwo w sprawie katastrofy, w filmie „Smoleńsk”. Tomaszewski był konsultantem do spraw obyczajowych produkcji.

Beata Fido odchodzi z serialu „Komisarz Alex”

Od 2016 roku Beata Fido pojawia się w stałej obsadzie serialu „Komisarz Alex”, wcielając się w komisarz Martę Grabską, która wróciła ze Stanów Zjednoczonych. Z informacji „Świata Gwiazd” wynika, że aktorki nie ma w scenariuszu nowego sezonu hitu.

– Teraz trwają zdjęcia do nowej transzy „Aleksa”, która na ekrany trafi wiosną. I, jak na razie, Beaty nie ma w scenariuszu, nie grała też jeszcze na planie. Za to scenarzyści powołali do życia nową postać — drugiego komisarza – przekazał inforator portalu.

Na oficjalnej stronie serialu „Komisarz Alex” na Facebooku informacja o rzekomym odejściu z produkcji Beaty Fido nie została jeszcze potwierdzona. W sprawie nie wypowiedziała się też sama aktorka.

