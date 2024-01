Beata Kawka ostro o Wiktorze Zborowskim: F*** zdradzający permanentnie swoją żonę. Aktor odpowiada

Pochodzący ze znanej rodziny Wiktor Zborowski (jego ojcem był Adam Zborowski – prokurator i wiceminister a wujkiem sam Jan Kobuszewski), od lat jest w związku małżeńskim z Marią Winiarską, również aktorką, znaną między innymi szerokiej publiczności z Klanu. Wspólnie mają dwójkę dzieci – aktorkę Zofię Zborowską oraz prezenterkę telewizyjną Hannę Zborowską.

W sobotę 19 stycznia w Teatrze 6. piętro odbył się jubileusz Wiktora Zborowskiego, w którym wzięli udział wszyscy bliscy aktora i jego przyjaciele po fachu. Pojawili się między innymi Artur Barciś, Janusz Gajos, Nina Terentiew czy Janusz Józefowicz.

– Wiadomo, że miał fenomenalne role czy Moryc Haber w filmie „C. K. Dezerterzy”, czy „Złoto Dezerterów”, czy Longinusa Podbipiętę, czy fenomenalne role w Teatrze Ateneum albo w Narodowym za czasów Hanuszkiewicza. Jako dziecko najbardziej dumna byłam z jego kariery bajkowej. Mój tata był głosem Króla Lwa. Jak to brzmi prawda? – mówiła podczas imprezy Zofia Zborowska o swoim ojcu, przypominając jego dokonania artystyczne.

Beata Kawka oskarżyła Wiktora Zborowskiego o niewierność. Aktor odpowiada

Świętowanie szybko przybrało nieoczekiwany zwrot. Wszystko przez komentarz, który zamieściła w sieci aktorka Bata Kawka, znana z „Samego życia”, „Barw szczęścia” czy „Pierwszej miłości”. Aktorka zarzuciła 73-letniemu Wiktorowi Zborowskiemu niewierność pod fotorelacją z benefisu, zamieszczoną przez Ewę Telegę.

„Och! Ach! Nie pojmuję tych zachwytów... Bo to f*** zdradzający permanentnie swoją żonę. Łasy na młode aktorki takie jak ja przed laty, na kabaretowych trasach... No, chyba że to przyjaciel zwierząt, to co innego” – napisała Beata Kawka, nie przebierając w słowach.

I chociaż wpis zniknął już z sieci, jak wiadomo, w internecie nic nie ginie. O sprawę zapytana została przez Plotka Maria Winiarska. – Nie będę polemizowała i się odnosiła. Nie chcę na takie tematy rozmawiać, w ogóle mnie to nie interesuje i nie będę się w to mieszać – ucięła aktorka.

A jak do tych zarzutów odniosi się Wiktor Zborowski? – W ogóle się nie czuję, bo tego nie widziałem. Oczywiście wiem, kto to jest Beata Kawka, bo to jest moje środowisko, ale nigdy nie byliśmy szczególnie blisko. Znamy się po prostu, ale nie chciałbym tego komentować. Nie wiem, o co w tym chodzi, to jest zadziwiające i dosyć przykre – stwierdził aktor w rozmowie z „Super Expressem”.

Czytaj też:

Zmarła Hanna Zembrzuska, aktorka, wdowa po Janie KobuszewskimCzytaj też:

Zofia Zborowska-Wrona: Nie będę apolityczna, by mieć trzy razy więcej followersów