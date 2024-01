Ruszyły zdjęcia do serialu „Heweliusz” o zatonięciu polskiego promu. To projekt o spektakularnej skali

Z początkiem roku Netflix rozpoczął zdjęcia do „Heweliusza”. To pięcioodcinkowy fabularyzowany serial dramatyczny, inspirowany historią zatonięcia promu Jan Heweliusz, do którego doszło 14 stycznia 1993 roku na Morzu Bałtyckim.

„Heweliusz”. W serialu pojawi się 120 nazwanych postaci i 3 tys. statystów

Drugi, po „Wielkiej Wodzie”, serial katastroficzny w Polsce, o jeszcze większej skali produkcji, dla Netfliksa ponownie realizują jego twórcy – reżyser Jan Holoubek, scenarzysta Kasper Bajon i producentka Anna Kępińska.

– „Heweliusz” to projekt o spektakularnej skali, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Prace nad nim trwają prawie dwa lata, a okres zdjęciowy przewidziany jest na 8 miesięcy. W tym tygodniu w Świnoujściu padł pierwszy klaps, a przed nami 106 dni zdjęciowych i 10 polskich lokacji – pojawimy się m.in., Szczecinie, Zgorzelcu, Gdyni, Wrocławiu i Warszawie – wyjaśniła Anna Kępińska, producentka serii.

Jak dodała, w Brukseli nakręcone zostaną wodne sceny kaskaderskie w najnowocześniejszej hali filmowej ze specjalnym basenem. Scen tych będzie ponad 130. – Na ekranie zobaczymy ponad 120 postaci nazwanych i aż 3 tys. statystów, a ekipa pracująca nad serialem liczy ponad 140 osób! – poinformowała.

Reżyser serialu Jan Holoubek podkreślił, ze „Heweliusz” to nie tylko serial o katastrofie ale też o żałobie, stracie i walce z dysfunkcyjnym państwem o dobre imię i godność tych, którzy zginęli. – Mamy nadzieję, że oprócz skali oraz rozmachu produkcji, widzów zachwyci i poruszy olbrzymi potencjał dramaturgiczny i emocjonalny tej historii. Tym samym mamy także świadomość odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, dlatego naszym zadaniem jest przede wszystkim oddać sprawiedliwość wszystkim tym, których dotknęła ta tragedia – podkreślił twórca.

Serial „Heweliusz” trafić ma na Netflix w 2025 roku.

