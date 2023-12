Najlepsze miniseriale do obejrzenia w święta

Mamy dla was zestawienie najciekawszych miniseriali, które idealnie sprawdzą się do obejrzenia podczas świątecznych dni, dostarczając niezapomnianych wrażeń i rozrywki dla każdego członka rodziny. Znalazły się tu propozycje zarówno dla miłośników dramatu, komedii, jak i tych, którzy kochają biograficzne, wzruszające wątki. Podpowiadamy wam też, gdzie obejrzycie te tytuły.

„Mrs. America” – Disney+

Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.





„Lekomania” – Disney+

Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów.



„WandaVision” – Disney+

Wanda Maximoff i Vision wiodą idealne życie w domu na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.





„Ostre przedmioty” – HBO Max



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Fosse/Verdon” – HBO Max



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka.



„Sprzątaczka” – Netflix



Walcząca z biedą i biurokracją samotna matka zostaje sprzątaczką, aby związać koniec z końcem.



„Schody” – HBO Max



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Unorthodox” – Netflix



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„To wiem na pewno” – HBO Max



Rodzinna saga przedstawiająca dwie równolegle historie życia identycznych braci bliźniaków (w tej podwójnej roli Mark Ruffalo). W opowieściach tych przeplatać się będą zdrada, poświęcenie i przebaczenie, a wszystko na tle Ameryki XX wieku.



„Od nowa” – HBO Max



Serial oparty na bestsellerowej książce, którego główną bohaterką jest odnosząca sukcesy terapeutka Grace Sachs (Nicole Kidman). Jej idealne życie wywraca się do góry nogami, gdy niespodziewana tragedia dotyka jej rodziny. W rolach głównych występują także Hugh Grant oraz Noah Jupe.



„The Dropout” – Disney+



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Kim jest Anna?” – Netflix



Serial przedstawia historię oszustki, która aby wkupić się w łaski nowojorskiej socjety, podawała się za pochodzącą z Niemiec wpływową dziedziczkę wielkiej fortuny i aspirującą mecenas sztuki.



„Nawiedzony dom na wzgórzu” – Netflix



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Niewiarygodne” – Netflix



Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.



„Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki” – Netflix



Słynna restauratorka i celebrytka, niegdyś okrzyknięta królową wegańskiej kuchni, staje się uciekinierką, gdy znika z mężczyzną, który wyłudził od niej fortunę, przekonując ją, że może spełnić każde jej marzenie: od sukcesu w biznesie po uczynienie jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym.



„Farmaceuta” – Netflix



Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, aby obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.



„Oszust z Tindera” – Netflix



Podając się za bogatego potentata diamentów, uwodził kobiety w sieci, a następnie wyłudzał od nich miliony dolarów. Teraz niektóre ofiary planują zemstę.



„Wielka woda” – Netflix



Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.



„Hollywood” – Netflix



Grupa ambitnych początkujących aktorów i filmowców zrobi niemal wszystko, aby spełnić swoje marzenia o wielkiej karierze.



„Jak nas widzą” – Netflix



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.Czytaj też:

