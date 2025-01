TV Republika znów uderza w Jurka Owsiaka. „Liczy na współczucie, donosząc”

Od kilku dni głośno jest o akcji TV Republika pod hasłem: „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”, która ruszyła przez wzgląd na zbliżający się 33. finał WOŚP. Jego celem jest zebranie funduszy na rozwój onkologii i hematologii dziecięcej, jednak środowiska prawicowe nie są tym zachwycone. Co więcej, ich sympatycy zaczęli grozić Jurkowi Owsiakowi, dzwoniąc do jego biura i mówiąc, że „trzeba go zastrzelić”. Wiele osób okazało w tej sytuacji publicznie wsparcie prezesowi fundacji. Teraz głos zabrała też stacja Tomasza Sakiewicza.

Republika odpowiedziała Owsiakowi

Jerzy Owsiak zdradził w poście na Facebooku, że on i jego współpracownicy otrzymują liczne pogróżki. „Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby” – podał. Na ujawnione przez niego informacje postanowiła odpowiedzieć TV Republika. W środę 8 stycznia o godzinie 17:00 stacja wyemitowała materiał, w którym odniosła się do wpisu prezesa WOŚP.

– W tę grę potrafią grać nawet dzieci, bo to klasyczny scenariusz z „Czerwonego kapturka”. Wilk przebiera się za babcię, czyli sprawca zaczyna udawać ofiarę, widząc w tym dla siebie korzyść. Dziś Jerzy Owsiak liczy na współczucie, donosząc o groźbach pod jego adresem. Żeby było jasne — my też je piętnujemy, ale przy okazji przypominamy, kto kilka lat temu puszczał w ruch machinę hejtu i nienawiści — usłyszeli na wstępie widzowie.

Następnie pokazano archiwalną wypowiedź Jerzego Owsiaka, który stwierdził, że TV Republika jest także odpowiedzialna za hejt i szerzenie mowy nienawiści. To jednak nie wszystko, bowiem na końcu materiał uszczypliwie skomentował Rafał Patyra, który prowadził serwis.

– Jak Jurek Owsiak goni innych, to dobrze, ale jak inni gonią Owsiaka to źle. Bardzo źle. Warto jednak pamiętać, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie — choć tego panu Owsiakowi ani nikomu innemu nie życzymy – dodał.

