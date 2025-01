Pilny komunikat TVN24 obiegł całą Polskę. Chodzi o Owsiaka

Kilka dni temu wspierająca prawicowe partie Telewizja Republika ruszyła ze specjalną akcją pod hasłem: „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”, co zdążył skomentować już sam Donald Tusk. „Wielka Orkiestra zbiera na dzieci chore na raka, oni zbierają na swoje media chore na nienawiść. To już u nich tradycja” – napisał premier na platformie X. Co więcej, prezes WOŚP poinformował, że właśnie od kilku dni on i jego pracownicy otrzymują groźby, a sprawa została już zgłoszona na policję. Wsparcie Jerzemu Owsiakowi okazał już m.in. Krzysztof Skiba, a teraz zrobiła to także stacja TVN24.

TVN24 rusza z akcją #SercemZaWOŚP

Jurek Owsiak publicznie poinformował, że w ostatnim czasie musi walczyć z ogromnym hejtem, który nasilił się w związku z nadchodzącym 33. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W poście na Facebooku napisał: „Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło”.

Teraz specjalny komunikat w tej sprawie wydała stacja informacyjna TVN24. Telewizja zainicjowała akcję #SercemZaWOŚP i przedstawiła jej szczegóły na antenie w specjalnym programie oraz w mediach społecznościowych. „Całym sercem jesteśmy za WOŚP, która od ponad trzech dekad potrafiła uruchomić to, co najlepsze w Polakach, otworzyć nasze serca, byśmy byli razem i razem pomagali. Jest najlepszym dowodem na ludzką dobroć, z której korzysta praktycznie każdy z nas” – zaczęła swój post.

„Pomoc, energia i misja Orkiestry, która połączyła wiele pokoleń Polaków i pomogła uratować niejedno ludzkie życie, jest jednym z największych osiągnięć wolnej Polski i znakiem firmowym tego, co najlepsze w naszym kraju. Nie zgadzamy się na groźby, hejt i próbę niszczenia dorobku WOŚP, bo to jest dorobek każdego z nas. Szczególnie gdy stoją za tym osoby i media, które same organizują zbiórki, ale w interesie własnym, a nie społecznym” – kontynuowała stacja.

W dalszej części wpisu redakcja TVN24 zapewniła, że niezmiennie gra z sercem WOŚP „dziś, do końca świata i jeden dzień dłużej”. Zaapelowała też do internautów: „WOŚP pomaga od ponad 30 lat, teraz my pomóżmy. Razem pokażmy, jak wspieramy WOŚP akcją #SercemZaWOŚP”.

