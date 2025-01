Skiba broni Owsiaka i uderza w Republikę. „Za tym stoją obce siły”

Wszystkie rodzime media rozgrzewa właśnie informacja o groźbach, które otrzymuje Jerzy Owsiak. Działacz we wpisie na Facebooku przytoczył treść rozmowy: „Dodzwoniłem się do biura Owsiaka? Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden”. Sytuacja jest na tyle poważna, że prezesa WOŚP wsparło wielu polskich artystów. Jednym z nich jest Krzysztof Skiba.

Krzysztof Skiba o Jurku Owsiaku

Krzysztof Skiba jest jednym z artystów, którzy już 26 stycznia zagrają na 33. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Członek zespołu Big Cyc w rozmowie z „Pudelkiem” podkreślił, że w związku z tym on sam nie boi się o swoje życie, ale martwi się o Jerzego Owsiaka. Równocześnie wskazał – jego zdaniem – winnych zaistniałej sytuacji, nawiązując do telewizji Tomasza Sakiewicza, która kilka dni temu wystartowała z akcją „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”.

– Bardzo obawiam się o Jerzego. To zagrożenie w stosunku do niego jest bardzo realne. No kto by się spodziewał, że wyjdzie nożownik i zabije prezydenta Adamowicza? Aktualnie hejt na Jurka jest większy, niż wtedy na prezydenta Gdańska. Cała ta akcja Telewizji Republika jest antypolską i antynarodową. Tego typu akcje wewnętrznie rozbijają społeczeństwo. Skłócają naszą wspólnotę. Powodują, że Polacy są zagubieni – zaczął artysta.

– Kiedyś WOŚP i jej finały nas łączyły, byliśmy razem, mieliśmy inne poglądy, ale wszyscy wrzucali do puszki, aż PiS zaczął pluć na Orkiestrę. W głowie mi się nie mieści, że Ci ludzie atakują akcję charytatywną, ba, domagają się, żeby na nich wpłacać pieniądze. PiS apeluje, żeby na nich wpłacać, Rydzyk apeluje, żeby na niego wpłacać, Republika apeluje, żeby na nią wpłacać – coś z tą prawicą jest nie tak. To jest coś tak obrzydliwego i przykład kompletnego upadku. Myślę, że za tym stoją obce siły. Rosjanie się bardzo cieszą, że Polacy są dzieleni w ten sposób – dodał Krzysztof Skiba.

