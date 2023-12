Kolejne zmiany w TVP. „Klan” znika z ramówki

W ramówce Telewizji Polskiej ostatnio sporo się pozmieniało. Wedle doniesień od informatorów z Woronicza, prezes Mateusz Matyszkowicz szuka oszczędności „gdzie tylko się da”. Serwis Plotek, powołując się na anonimowe źródło, przekazał już w listopadzie, że w tym roku fani „Ojca Mateusza” zobaczą tylko osiem z nagranych trzynastu odcinków 30. sezonu serialu. I faktycznie – ostatni epizod fani oglądać mogli na antenie TVP 23 listopada.

W tym samym czasie zrezygnowano też z nadawania nowych odcinków show takich jak: „Jeden z dziesięciu”, „Koło fortuny” czy „Va Banque”. Z najnowszych informacji wynika, że powody do smutku mogą mieć też fani serialu „Klan”, absolutnego klasyka Telewizji Polskiej.

Emisja „Klanu” wstrzymana. Co z nowymi odcinkami?

„Klan” jest najdłuższym serialem polskiej produkcji – nieprzerwalnie emitowany jest od 1997 roku. Przez lata losy trzypokoleniowej rodziny Lubiczów przyciągały przed telewizory w Polsce masę fanów, a popularnymi odcinkami były także te, ukazujące święta w domach bohaterów.

W tym roku widzowie produkcji nie obejrzą jednak wigilii u Lubiczów. Ostatnio premierowy odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w czwartek 21 grudnia. A już kolejnego dnia, w czasie emisji serialu, pokazane zostaną mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Produkcja nie wróci też po świętach.

– 27 grudnia – w środę – w czasie „Klanu” będzie stary „Ojciec Mateusz”, kolejnego dnia „Komisarz Alex”, a w piątek znowu „Ojciec Mateusz”. W TVP stwierdzono, że po świętach dużo osób ma wolne przed Nowym Rokiem. Według szefostwa, więcej ludzi – aniżeli do „Klanu” – zasiądzie w tym czasie przed telewizory do zagadek kryminalnych, jakie są w tamtych serialach, bo tam każdy odcinek to inna zagadka. To opcja czysto marketingowa – stwierdza informator „Plotka” i dodaje, że najprędzej nowe odcinki „Klanu” widzowie zobaczą dopiero 2 stycznia 2024 roku.

