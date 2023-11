Artur Baranowski przerwał milczenie. Zdementował krążące plotki

Od momentu emisji odcinka „Jednego z dziesięciu”, w którym padł rekord programu, media nie tracą zainteresowania Arturem Baranowskim. Wiadomo, że 28-letni ekonomista nie cieszy się jednak tą nagle zdobytą popularnością. Choć jego ojciec rozmawiał z „Gazetą Wyborczą”, a na komentarz skusił się nawet sołtys wsi, w której mieszka chłopak oraz jego znajomi, to uczestnik teleturnieju dotychczas konsekwentnie unikał kontaktu z dziennikarzami. Teraz przerwał milczenie i ujawnił, co myśli na temat „Milionerów”, przy okazji dementując wcześniejsze plotki.

Rekordzista z „Jednego z dziesięciu” pojawi się w „Milionerach”?

Artur Baranowski po występie w teleturnieju „Jeden z dziesięciu” z dnia na dzień stał się sławny w całej Polsce. 28-latek odpowiedział na komplet 40 finałowych pytań, zdobywając rekordowe 803 punkty. Według wielu wygraną w wielkim finale miał jak w banku, jednak pech chciał, że w drodze na nagranie zepsuł mu się samochód. Ekonomista nie pojawił się w studiu w Lublinie i nie wziął udziału w walce o 40 tys. złotych.

W tym czasie mieszkaniec Świdnik zjednał sobie tysiące fanów, którzy nie mogą się doczekać, aż zobaczą go w kolejnym formacie. Kilka dni temu "Świat Gwiazd" w tej sprawie porozmawiał podobno ze znajomymi Artura. Ci utrzymywali, że nie jest możliwe, by chłopak pojawił się w teleturnieju stacji TVN. – Już wcześniej namawialiśmy Artura do udziału w „Milionerach”, jednak on nigdy nie chciał wysłać zgłoszenia do popularnego teleturnieju. Zależy mu na sprawdzeniu własnej wiedzy, a pytania w „Milionerach” uważa za głupawe. Na pewno go tam nie zobaczycie. Artur naprawdę chciał sprawdzić swoją wiedzę, dlatego wybrał „1 z 10”. Ceni też sobie Tadeusza Sznuka i bardzo chciał go osobiście poznać – twierdził informator portalu. Teraz okazuje się, że nie była to prawda.

Artur Baranowski po raz pierwszy o „Milionerach”

Choć wszystko wskazuje na to, że Artur Baranowski chętnie pozbyłby się medialnego szumu, dotyczącego swojej osoby, teraz postanowił osobiście odnieść się do plotek na temat „Milionerów”. Jak podaje portal „naTemat”, geniusz z „Jednego z dziesięciu” skontaktował się z redakcją, nie kryjąc przy tym oburzenia krążącymi informacjami.

– Nigdy nie powiedziałem, że pytania w „Milionerach” są głupawe. To kłamcy. Nigdy czegoś takiego o „Milionerach” nie powiedziałem. Wymyślony znajomy i bzdury wyssane z palca – miał przekazać w wiadomości wysłanej do "naTemat".

Przypomnijmy, że w mediach społecznościowych nie brakuje osób, które deklarują, że chętnie zobaczyłyby Baranowskiego w teleturnieju konkurencyjnej stacji. Wiadomo, że głos w tej sprawie zabrał sam Hubert Urbański – na Instagramie zamieścił wymowny wpis: „łelkam” (ang. welcome – witam, zapraszam). Teraz wszystko wskazuje na to, że udział 28-latka w teleturnieju nie jest jeszcze przekreślony.

Czytaj też:

„Jeden z dziesięciu”. To on jest prawdziwym rekordzistą? Widzowie przypominają Dominika RaueraCzytaj też:

Rekordowy finał „Jednego z dziesięciu” bez Artura Baranowskiego. Tyle wyniosła oglądalność