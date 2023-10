Jacek Borkowski planuje czwarty ślub. Zdradził szczegóły

Jacek Borkowski największą popularność zdobył dzięki roli w serialu „Klan”, gdzie od 1997 roku wciela się w rolę psychologa Piotra Rafalskiego. Oprócz tego oglądać mogliśmy go w produkcjach takich jak „Rodzina Połanieckich”, „W rytmie serca”, „Pierwsza miłość”, „Na Wspólnej”, „Na dobre i na złe” czy „Gorący temat”.

Prywatnie Borkowski był już trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Elżbieta Jasińska. W 2009 roku unieważnili swój ślub kościelny. Potem aktor wziął ślub z Katarzyną Borkowską, z którą ma córkę Karolinę. W 2009 roku ożenił się z Magdaleną Gotowiecką, z którą ma syna Jacka i córkę Magdę. Trzecia żona aktora zmarła na białaczkę w 2016 roku w wieku zaledwie 42 lat.

Jacek Borkowski planuje czwarty ślub

Już w sierpniu 2023 roku Jacek Borkowski pochwalił się, że kolejnej wybrance oświadczył się po zaledwie czterech miesiącach znajomości. W rozmowie z Faktem przyznał, że jego relacji z Jolantą w tym ważnym dniu kibicowali bliscy. – Dzieci zareagowały bardzo dobrze, cała trójka, jak pojechałem do Krakowa z pierścionkiem, czekała przy telefonach. Obiecałem im, że jak tylko poznam odpowiedź Joli, dam im znać, czy jest OK – powiedział.

Chociaż nie jeszcze nie podano dokładnej daty ślubu, to gwiazdor zdradził już kilka szczegółów na temat nadchodzącej ceremonii. – Ja wyznaję tradycyjne zasady, jeśli poprosiłem o rękę, to znaczy, że będzie też następny krok i weźmiemy ślub. Myślę, że uroczystość zorganizujemy w przyszłym roku, ale wierzę, że choinkę na te święta będziemy do naszego domu wnosić już razem – powiedział w rozmowie z tabloidem.

