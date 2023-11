Najlepsze seriale dla kobiet. 10+ tytułów, które cię zainspirują

„Fleabag” – Prime Video



Zabawny i boleśnie szczery portret sardonicznej, seksualnej, smutnej i wkurzonej kobiety, która rzuca się w wir londyńskiego życia.

Obsypana nagrodami dramaturg Phoebe Waller-Bridge napisała scenariusz i wcieliła się w główną bohaterkę, Fleabag – bezceremonialnej kobiety, która leczy rany na swojej duszy, ale odtrąca wszystkich, którzy chcą jej pomóc, i chowa się za murem sztucznej brawury.



„Wspaniała pani Maisel” – Prime Video



Rok 1958, Nowy Jork. Życie Midge Maisel układa się świetnie – mąż, dzieci, wystawne kolacje w eleganckim mieszkaniu. Gdy jej świat staje nagle na głowie, Midge musi szybko zdecydować, do czego się nadaje. Przemiana gospodyni domowej w artystkę stand-upową wszystkim poza nią samą wydaje się niebywała. Scenariusz i reżyseria Wspaniałej pani Maisel to dzieło Amy Sherman-Palladino, znanej wcześniej z hitu „Kochane kłopoty”.



„Obsesja Eve” – HBO Max



Sandra Oh (serial „Chirurdzy”) jako Eve, znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Z drugiej strony Jodie Comer („Doktor Foster”) jako Villanelle, psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje. Kobiety zaczynają grę w kotka i myszkę, stawiając na głowie tradycyjny thriller szpiegowski.

„Obsesja Eve” to oparta na powieści Luke'a Jenningsa produkcja w reżyserii Jona Easta (serial „Downton Abbey”). Za scenariusz odpowiedzialna była wyróżniona BAFTĄ Phoebe Waller-Bridge („Fleabag”).



„Mrs. America” – Disney+



Historia ruchu, którego celem było wprowadzenie Equal Rights Amendment – poprawki do amerykańskiej konstytucji gwarantującej kobietom równe prawa. Sprzeciwiała się jej konserwatystka Phyllis Schlafly (Cate Blanchett).

Opowiedziana z perspektywy kobiet tamtej ery – zarówno Schlafly, jak i feministek drugiej fali: Glorii Steinem (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Belli Abzug (Margo Martindale) i Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks) – produkcja pokazuje kulisy wojny kulturowej, która rozegrała się w latach siedemdziesiątych i przyczyniła się do powstania organizacji zwanej Moral Majority oraz raz na zawsze zmieniła krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych.



„Wielka” – HBO Max



Serial pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę.



„Jess i chłopaki” – Disney+



Po zerwaniu z wieloletnim chłopakiem, Jessica wprowadza się do lokalu zamieszkiwanego przez trzech samotnych mężczyzn. Musi zderzyć własne wyobrażenia o dorosłym życiu z tym, w jakiej sytuacji się znalazła. Wszyscy starają się pomóc jej w odnalezieniu sensu życia i prawdziwej miłości.



„Seks w wielkim mieście” – HBO Max



Cztery przyjaciółki z Nowego Jorku plotkują o swoim erotycznym życiu oraz sytuacjach, jakie je na co dzień spotykają. Serial, który miał swoją premiere w 1998 roku, wylansował takie gwiazdy jak Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall czy Kristin Davis. Był uważany w tamtych czasach za przełomowy. Po sukcesie serialu powstały także dwa filmy będące kontynuacją losów serialowych bohaterów.



„Ostre przedmioty” – HBO Max



Ośmioodcinkowy miniserial, opowiadający historię dziennikarki Camille Preaker, która wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o morderstwie dwóch dziewczynek. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Serial powstał na podstawie książki autorstwa Gillian Flynn.



„Kochane kłopoty” – Netflix

Lorelai samotnie wychowuje szesnastoletnią córkę w małym miasteczku pełnym przyjaznych ludzi. Rory zostaje przyjęta do prestiżowej prywatnej szkoły, na którą nie stać jej matkę.



„Gotowe na wszystko” – Disney+



Serial jest mieszanką różnych gatunków telewizyjnych jak komedii, dramatu, kryminału i klasycznej opery mydlanej. Na przedmieściach Fairview każda z gospodyń domowych coś ukrywa. Gdy jedna z nich popełni samobójstwo, na jaw zaczną wychodzić mroczne sekrety mieszkańców ulicy Wisteria Lane.



„Mogę cię zniszczyć” – HBO Max



Arabella Essiuedu jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie.



„Wielkie kłamstewka” – HBO Max



W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Pewnego dnia pojawia się tam samotna matka Jane i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline i Celeste biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą. Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.



„Firefly Lane” – Netflix



Kate i Tully przyjaźniły się od dzieciństwa. Przez 30 lat razem przeżywały wzloty i upadki, sukcesy i porażki, wspólnie rozwiązywały problemy i przezwyciężały rozczarowania. A jednak rozdzieliła je zdrada. Czy uda im się uratować to, co zostało z ich przyjaźni?



„The Morning Show” – Apple TV+



Serial bez skrupułów ukazuje współczesne miejsce pracy okiem ludzi, którzy każdego ranka pomagają Ameryce się obudzić. Zobacz telewizję śniadaniową od kuchni. Czytaj też:

