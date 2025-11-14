Nowy serial na HBO Max, inspirowany klasyką. Poznajecie tego aktora?

„Intrygantka” to gra o władzę, pragnienia i zdrady wyższych sfer, luźno inspirowane powieścią „Niebezpieczne związki”. Dzięki wyraźnie kobiecej perspektywie oraz nowoczesnemu i ostremu tonowi, serial zgłębia sztukę manipulacji w złożonych relacjach międzyludzkich.

Produkcja przedstawia fascynującą reinterpretację arcydzieła Choderlosa de Laclos, rzucając światło na nieustanne dążenie do wolności w świecie, w którym kobiety jej nie mają. Walka o władzę i niezależność ujawnia dylematy moralne, osobiste poświęcenia i wewnętrzne konflikty bohaterów, w których emocje, ambicje i pragnienia nieustannie się ścierają w sprzeczny i destrukcyjny sposób.

HBO Max z nową serialową perełką. Mocny klimat, inspirowany klasyką

Jak wysoką cenę za emocjonalną i seksualną wolność ponoszą kobiety w świecie, którym rządzą mężczyźni? Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych. Jak wiele jest w stanie poświęcić?

W pierwszym odcinku serialu, Isabelle Dassonville dowiaduje się, że jej małżeństwo było jedynie grą w rękach bezwzględnego libertyńskiego wicehrabiego de Valmont, dla którego straciła głowę. Zdeterminowana, by uciec od życia na wygnaniu, Isabelle zawiera niebezpieczny sojusz i wyrusza na podbój Paryża. Wszystko po to, aby się zemścić.

Obsada: w głównych rolach występują Anamaria Vartolomei jako Isabelle de Merteuil, Diane Kruger jako Madame de Rosemonde, Vincent Lacoste jako wicehrabia de Valmont i Lucas Bravo jako hrabia de Gercourt. Dołączyli do nich Noée Abita jako Madame de Tourvel, Julien de Saint-Jean jako Louis de Germain, Fantine Harduin jako Cécile de Volanges, Samuel Kircher jako Chevalier Danceny oraz Sandrine Blancke jako Madame de Volanges.

Serial jest wyreżyserowany przez Jessicę Palud, stworzony przez Jean-Baptiste Delafona, napisany przez Jean-Baptiste Delafona we współpracy z Jessicą Palud (odcinki 1, 2 i 6) oraz Gaëlle Bellan (odcinek 1), wyprodukowany przez NABI Productions (UGC Group – Clément Birnbaum, Joachim Nahum) i Felicita Films (TF1 Studios Group – Marie Guillaumond).

Produkcja składa się z sześciu odcinków, które będą pojawiać się na platformie co tydzień. Finał serialu przewidziany jest na 19 grudnia.

Czytaj też:

4 hity na Netflix, 5 perełek na HBO Max. Co nowego warto obejrzeć w weekend?Czytaj też:

Seriale podobne do „Heweliusza”. Te też warto zobaczyć