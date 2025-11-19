Tu powstanie trzeci sezon hitu Netfliksa. To „perła Dolnego Śląska”

Trzeci sezon serialu komediowego Netfliksa „1670” już w przygotowaniu. Twórcy wybrali pałac, w którym nakręcona zostanie część zdjęć. To miejsce znane zwłaszcza mieszkańcom Dolnego Śląska – pałac w Roztoce.

Zamek w Roztoce przyciąga filmowców

Właścicielami zamku w Roztoce w XV wieku była ta sama majętna rodzina, do której należał Zamek Książ. Hochbergowie na Śląsku mieli dwie główne rezydencje, ta w Roztoce była oczywiście drugą co do wielkości, ale swoim pięknem przyciągała polskich filmowców od dłuższego czasu.

Najpierw w pałacu swój film „Chopin, Chopin” kręcił reżyser Michał Kwieciński. – To u nas mieszkał filmowy Chopin. Paryskie mieszkanie kompozytora mieściło się na drugim piętrze naszego zamku. Po drewnianych schodach naszej klatki schodowej wbiegali doń przyjaciele z wizytą – opowiadali właściciele zamku.

Trzeci sezon „1670”. Wiadomo, gdzie kręcone będą zdjęcia

W tej samej lokalizacji miała powstawać ekranizacja „Lalki”, ale informacje na ten temat są już nieoficjalne. Tworzony dla Netfliksa serial Pawła Maślony swoją premierę będzie miał dopiero w 2026 roku. Wystąpią w nim m.in. Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt.

Kolejny na liście ma być inny serial Netfliksa, wspomniany na początku „1670” Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli. Poprzednie dwa sezony powstawały na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury w Kolbuszowej, a częściowo w zabytkowym Zespole Cerkiewnym w Radrużu i Muzeum Kresów w Lubaczowie. Dzieło ma być gotowe już w przyszłym roku.

Kolbuszowa skorzystała na serialu Netfliksa

Bogaty w absurdalny humor świat „1670” podbił serca widzów. „Efekt Netflixa” dosięgnął również Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – to tu odnaleźć można część serialowego świata, który ściąga największych fanów serialu z całej Polski.

– Cieszymy się, że słynna na całą Polskę Adamczycha z serialu „1670" Netflixa przyciąga nowych odwiedzających do naszego Muzeum w Kolbuszowej. Takie obiekty jak Karczma u Żyda, kuźnia Macieja, dwór Jana Pawła – które wpisały się w krajobraz skansenu – są ogromną atrakcją dla największych miłośników serialu – mówiła Katarzyna Dypa, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

– Mamy wśród zwiedzających fanów z całej Polski, którzy przyjeżdżają całymi rodzinami albo np. po to, by zrobić sobie sesję ślubną. Oferujemy im oprowadzanie po skansenie uwzględniające lokacje z serialu. To wspaniały przykład, jak rozrywka, kultura i historia wspaniale się łączą na naszych terenach – podkreślała.

Czytaj też:

18 nowości w tym tygodniu na Netflix. Ale to ten film przyciągnie PolakówCzytaj też:

4 hity na Netflix, 5 perełek na HBO Max. Co nowego warto obejrzeć w weekend?