Disney+ ogłosił nowości na marzec. Obejrzymy nominowany do Oscara hit!

Marzec zwiastuje wiosnę i przyniesie wiele nowości. Sprawdźcie, co obejrzycie na Disney+!

Nowości na Disney+ w marcu. Lista premier

„The Mandalorian”, sezon 3. – 1 marca



W sezonie trzecim Mandalorianina śledzimy dalsze losy Din Djarina i małego Grogu.







„Duchy Inisherin” – 8 marca



Wytwórnia Searchlight Pictures przedstawia niebanalny film scenarzysty i reżysera Martina McDonagha, w którym występują Colin Farrell i Brendan Gleeson. Pomimo że Pádraic i Colm, sąsiedzi z małego miasteczka, przyjaźnią się całe życie, nagle znajdują się w impasie, który ściąga na obu poważne konsekwencje. Colm stwierdza, że nie chce, by Pádraic więcej z nim rozmawiał, i przysięga, że z każdym złamaniem umowy obetnie sobie jeden palec. Pomimo szokującej i jednostronnej proklamacji Colma Pádraic pragnie naprawić ich relację. Fabuła Duchów Inisherin osadzona jest w realiach lat 20. XX wieku i irlandzkiej wojny domowej, a sam film to wyjątkowa opowieść ze znakomitą obsadą i pięknymi zdjęciami.



„Misja podstawówka”, sezon 2. – 1 marca



Komedia o szkole, śledząca losy grupy oddanych i pełnych pasji nauczycieli oraz nieco gruboskórnej dyrektorki, którzy próbują działać w systemie szkół publicznych Filadelfii. Pomimo napotykanych przeciwności, są zdeterminowani, by pomóc swoim uczniom odnieść sukces w życiu i choć tych niesamowitych nauczycieli jest niewielu i są niedofinansowani, kochają swoją pracę, nawet jeśli nie pochwalają podejścia kuratorium do kwestii edukacji.



„Więzy” – 29 marca



Adaptacja powieści „Kindred”, autorstwa Octavii E. Butler, skupia się na postaci Dany James (Mallori Johnson), młodej czarnoskórej kobiety i aspirującej pisarki, która porzuca swoje życie pełne rodzinnych zobowiązań i przenosi się do Los Angeles. Jednak okazuje się, że kobieta nagle cofa się w czasie. Czas ucieka, a Dana zmaga się z tajemnicami, o których nie miała pojęcia, że płyną w jej krwi.



„Dusiciel z Bostonu” – 17 marca



„Dusiciel z Bostonu” to thriller kryminalny w reżyserii wielokrotnie nagrodzonego Matta Ruskina. To oparta na faktach historia pionierskich reporterek, które w latach 60. nagłośniły sprawę wstrząsających morderstw Dusiciela z Bostonu. Loretta McLaughlin, dziennikarka gazety „Record American”, jako pierwsza odkrywa powiązania między zabójstwami. Gdy liczba ofiar rośnie, Loretta wraz z przyjaciółką z redakcji, Jean Cole, próbują rozwikłać sprawę, mimo że na każdym kroku muszą borykać się z seksizmem. Mimo to bohaterki za wszelką ceną usiłują dociec prawdy, ryzykując własnym życiem.



„Venom” – 3 marca



Historia ewolucji najbardziej tajemniczej, złożonej i niegodziwej postaci z uniwersum Marvela - Venoma! Dziennikarz Eddie Brock (Tom Hardy) latami próbował zdemaskować niecne działania firmy prowadzonej przez naukowca Carltona Drake’a (Riz Ahmed), aż stało się to jego obsesją i zniszczyło mu karierę oraz związek z Anne (Michelle Williams). Załamany po stracie pracy i narzeczonej Brock staje się niespodziewanie nosicielem obcego symbionta, za sprawą którego otrzymuje nadzwyczajne super moce. Nieprzewidywalny, mroczny i agresywny Venom przeraża Brocka, ale też inspiruje i kusi nowymi możliwościami. Obaj toczą walkę starając się przejąć kontrolę nad sobą nawzajem, jednocześnie coraz bardziej się ze sobą scalając. Czy Brock znajdzie dość siły, by zwalczyć zło i czy uda mu się pokonać daleko bardziej potężnego i lepiej uzbrojonego symbionta, Riota?

Co na Dzień Kobiet od Disney+?

Tymczasem 8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet, a Disney+ zaprezentuje kolekcję „Kobiece historie”, która jest wyborem najciekawszych dramatów, komedii czy filmów dokumentalnych dla kobiet i o kobietach. Obejrzymy tytuły takie jak: „Jane”, „MPower”, „Królowe ekranu”, „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”, „Ukryte działania” czy „Mrs. America”. Również 8 marca w Disney+ zadebiutuje film „Duchy Inisherin”, który otrzymał 9 nominacji do Oscara.

Filmowych propozycji będzie więcej – Keira Knightley wystąpi w „Dusicielu z Bostonu” – prawdziwym thrillerze kryminalnym o pionierskich reporterkach, które ujawniły historię osławionych morderstw w Bostonie z lat 60. Natomiast w Dzień Świętego Patryka w Disney+ pojawi się film dokumentalny „Bono & The Edge A SORT OF HOMECOMING z Dave’em Lettermanem”.

Co jeszcze pojawi się w marcu na Disney+?

Śladami Michaela – od 3 marca

Na szlaku zbrodni – sezon 2 – od 1 marca

To jest w nas – od 24 marca

Skazany na wolność – od 10 marca

Zabójcze umysły: ewolucja – sezon 16 – od 15 marca

