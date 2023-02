Netflix ujawnił nową listę najchętniej oglądanych tytułów. Oto TOP 10 platformy

Dzięki Netfliksowym zestawieniom wiemy dobrze, co wybierają najchętniej widzowie na całym świecie. Może to być dla nas jasna wskazówka, co warto obejrzeć w wolnym czasie.

Fani wrócili do serialu „Ty”

Cardi B nie jest jedyną fanką Joego Goldberga, czyli profesora Jonathana Moore’a. Część 1. sezonu 4. serialu „Ty” zadebiutował na liście seriali angielskojęzycznych na pierwszym miejscu z 92,07 mln godzin oglądania, zostając najchętniej oglądanym tytułem tego tygodnia. Kryminał, w którym główną rolę gra Penn Badgley, z nową grupą „przyjaciół” — albo podejrzanych — znalazł się na listach Top 10 w 90 krajach. Fani wrócili też do sezonu 1. (19,24 mln godzin oglądania) i sezonu 3. (11,44 mln godzin oglądania).

Sezony 1. i 2. serialu „Ginny & Georgia” utrzymały się na liście z — odpowiednio — 15,79 i 25,71 mln godzin oglądania. Serial „Wednesday” również wrócił na listę z 22,65 mln godzin oglądania. Widzowie sprawdzili, co słychać u zakochanych par w sezonie 3. programu randkowego „Miłość jest ślepa: Po ślubie”, którego gospodarzami są Nick i Vanessa Lachey (12,53 mln godzin oglądania).

Najchętniej oglądane romantyczne produkcje Netfliksa

Tuż przed Walentynkami zakochani chętnie oglądali komedię romantyczną „U Ciebie czy u mnie?” z Reese Witherspoon i Ashtonem Kutcherem. Historia miłości na odległość w reżyserii Aline Brosh McKenny („Diabeł ubiera się u Prady”, „27 sukienek”) zajęła pierwsze miejsce na liście filmów anglojęzycznych z 51,23 mln godzin oglądania i pojawiła się na listach Top 10 w 91 krajach. Na listę powróciły filmy „Siła ducha” (20,73 mln godzin oglądania), „My i wy” (20,4 mln godzin oglądania) i „Pamela: Historia miłosna” (8,71 mln godzin oglądania).

Najchętniej oglądane produkcje nieanglojęzyczne na Netflix

Koreański reality show „Silni i sprawni: Starcie stu” wspiął się na szczyt listy seriali nieanglojęzycznych z 41,61 mln godzin oglądania. Na listę powróciły też inne produkcje koreańskie: dramat „Alchemia dusz” (część 2) i komedie romantyczne „Szybki kurs miłości” oraz „Miłość na bank”. Sezon 3. meksykańskiego dramatu „Królowa Południa”, hiszpański kryminał „Śnieżna dziewczyna” i kolumbijski dramat „Til Money Do Us Part” też utrzymały się na liście. Wśród nowości znalazły się koreańska komedia romantyczna „Love to Hate You” i indyjski dramat „ Klasa”.

Na liście filmów nieanglojęzycznych przez 12 tydzień z rzędu utrzymał się nominowany do Oscara niemiecki dramat „Na Zachodzie bez zmian”. Największą popularnością wśród fanów nadal cieszyły się norweskie filmy „Wilk Wikingów”, „Narwik” i „Troll” oraz włoski film „Nazywam się Vendetta”.

