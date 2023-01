Netflix przypomina, co obejrzymy w styczniu. Część tytułów już w serwisie

„Podglądaczka”



Hakerka Miranda uwielbia podglądać swoją sąsiadkę, prostytutkę Cléo. Jednak gdy ich ścieżki się krzyżują i dochodzi do morderstwa, życie Mirandy na zawsze się zmienia.



„Kalejdoskop”



Genialny złodziej i jego ekipa planują wielki skok, który pozwoli im zgarnąć 7 miliardów dolarów. Plany niweczą im jednak chciwość i zdrada.



„Zakłamane życie dorosłych” – 4 stycznia



Dorastająca Giovanna przechodzi przez wyboistą drogę dojrzewania, poznając przy tym różne strony Neapolu lat 90. XX wieku.



„The Kings of The World” – 4 stycznia



Rá, Culebro, Sere, Winny i Nano, piątka dzieciaków ulicy z Medellin, pięciu królów bez królestwa, bez prawa i bez rodziny, szukających Ziemi Obiecanej. Wyruszą w podróż, aby odebrać kawałek ziemi, który Rá odziedziczył.



„Madoff: Potwór z Wall Street” – 4 stycznia



Serial dokumentalny o drodze na szczyt i upadku Berniego Madoffa, który zorganizował największą piramidę finansową w historii Wall Street.



„Ginny i Georgia” – 5 stycznia



Po latach życia na walizkach nastoletnia Ginny i jej matka Georgia pragną wreszcie się ustatkować. Jednak tajemnice z przeszłości Georgii komplikują ich plany.



„Kowbojka z Kopenhagi” – 5 stycznia



Całe życie była traktowana jak amulet przynoszący szczęście i przechodziła z rąk do rąk. Teraz ta kobieta o nadprzyrodzonych zdolnościach postanawia się zemścić.



„Bielmo” – 6 stycznia



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



„Autostopowicz z siekierą” – 10 stycznia



Szokujący dokument o błyskawicznej wiralowej karierze beztroskiego włóczęgi i jego jeszcze szybszego upadku, który zaprowadził go do więzienia.



„Sexify”, sezon 2. – 11 stycznia



Natalia razem z przyjaciółkami postanawia opracować innowacyjną aplikację erotyczną. Jednak najpierw sama musi poznać tajniki sztuki kochania.



„Iluzja” – 12 stycznia



Matka zaginionej dziewczyny rozpoczyna prywatne śledztwo.



„Kung Fu Panda: Smoczy rycerz”, sezon 2. – 12 stycznia



Podczas zasłużonej wycieczki kulinarnej po Chinach, ulubieniec widzów Kung Fu Panda zostaje niesłusznie oskarżony o niewłaściwe użycie magicznej broni. Aby oczyścić swoje imię, Po łączy siły z niezwykle akuratnym, chociaż niecierpliwym angielskim rycerzem i wyrusza na epicką wyprawę.



„Wikingowie: Walhalla”, sezon 2. – 12 stycznia



Nowa saga rozpoczyna się 100 lat po zakończeniu wydarzeń z poprzedniego serialu. To fabularyzowana opowieść o dziejach najsłynniejszych wikingów w historii.



„Sky Rojo”, sezon 3. – 13 stycznia



Uciekając przed swoim alfonsem i jego zbirami, trzy kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż w poszukiwaniu wolności.



„Zaginiony pies” – 13 stycznia



Gdy jego ukochany pies znika, młody mężczyzna wyrusza z rodzicami na niesamowite poszukiwania, aby go odnaleźć i podać mu ratujące życie lekarstwo.



„Break Point”, część 1. – 13 stycznia



Serial dokumentalny, w którym towarzyszymy grupie profesjonalnych tenisistów - na korcie i poza nim - podczas sezonu pełnego trudnych wyzwań.



„Junji Ito: Makabryczne japońskie opowieści” – 19 stycznia



Mistrz mangi z gatunku horroru Junji Ito proponuje wywołujący dreszcze wybór swoich najbardziej dziwacznych, upiornych i przerażających opowieści.



„Różowe lata 90.” – 19 stycznia



Córka Erica i Donny przyjeżdża do dziadków na wakacje. Pod ich czujnym okiem zacieśnia więzi z nową generacją dzieciaków z Point Place.



„Jung_E” – 20 stycznia



W postapokaliptycznej przyszłości pracownica laboratorium sztucznej inteligencji próbuje zakończyć wojnę domową, klonując mózg bohaterskiej żołnierki - swojej matki.



„Fauda”, sezon 4. – 20 stycznia



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Słodka brygada”, sezon 2. – 20 stycznia



„Imperium przepychu: Nowy Jork” – 20 stycznia



Nowa ekipa Amerykanów azjatyckiego pochodzenia zaprasza nas do swojego stylowego nowojorskiego życia, w którym góruje przepych, moda i dramaty.



„Love Never Lies. Polska” – 25 stycznia



Sześć par wystawia swoją miłość na próbę, zamieszkując razem w willi, gdzie przez kilka tygodni ich prawdomówność sprawdzana jest przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy "Love Never Lies Polska" za każde kłamstwo stracą, a za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera.



„Record of Ragnarok”, sezon 2. – 26 stycznia



Zanim bogowie zmiotą ludzkość z powierzchni ziemi, postanawiają dać jej ostatnią szansę na wykazanie się w walce. Ragnarok zdecyduje, czy ludzie zasługują na przetrwanie.



„Alchemia dusz”, sezon 1., część 1. – 21 stycznia



Potężna czarodziejka w ciele niewidomej kobiety spotyka mężczyznę ze znakomitej rodziny, który chce, żeby pomogła mu odmienić jego przeznaczenie.



„Lockwood i spółka” – 27 stycznia



Dziewczyna z niezwykłymi umiejętnościami paranormalnymi dołącza do dwóch nastolatków z małej agencji pogromców duchów, aby walczyć ze złymi duchami dręczącymi Londyn.



„My i wy” – 27 stycznia



Związek dwójki millenialsów z LA staje przed wielkim wyzwaniem w postaci spotkań z rodzicami.



„Moc księżniczek” – 30 stycznia



Księżniczki z czterech Owocowych Królestw biorą się do pracy, aby pomóc poddanym i uczynić swoje krainy lepszymi miejscami do życia.



„Pamela: Historia miłosna” – 31 stycznia



Posiłkując się osobistymi nagraniami wideo i pamiętnikami, Pamela Anderson opowiada o drodze do sławy, burzliwych romansach i skandalu wywołanym słynną sekstaśmą.

