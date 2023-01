83-letnia mama Marcina Tyszki robi furorę na Instagramie!

Marcin Tyszka jest jedynym dzieckiem ekonomistki Miry Tyszki i inżyniera Romana Tyszki. Już w wieku 14 lat zadebiutował w telewizji po tym, jak wysłał list do programu „5-10-15” i został zaangażowany do roli prowadzącego. Później brał udział w reklamach walkmenów Sony czy chipsów. Od 16 roku życia zajmował się fotografią, najpierw eksperymentując z pierwszymi sesjami dzieki aparatowi, który otrzymał po ojcu. Obecnie jest jednym z najbardziej znanych polskich fotografów. Tworzył sesje dla magazynów takich jak: „Vogue”, „Harper’s Bazaar”, „Elle”, „L’Officiel” czy „Vanity Fair”. Oglądać możemy go także w programach „Top Model” i „Project Runway”.

Mira Tyszka ma już kilkanaście tysięcy obserwujących

Rodzice Marcina Tyszki bardzo go wspierali od najmłodszych lat. Więź między nimi widać choćby po opisach do fotek, jakie w sieci zamieszcza jego mama. Mira Tyszka, która na Instagramie znana jest pod pseudonimem Mira LaMira, codziennie dodaje fotki i nagrania, na których pozuje raz z synem raz z mężem.

Jej profil obserwuje już ponad 16,4 tys. osób i wszystko wskazuje na to, że liczba ta będzie się stale powiększać. Trudno się dziwić – to, w jaki sposób opowiada o swoim życiu, potrafi rozbawić niejednego. Przy okazji zdradza także ciekawe anegdoty z przeszłości swojej i swoich bliskich. Jej profil na Instagramie to także tęcza kolorów, dzięki wyjątkowym stylizacjom, jakich nie boi się 83-latka.

W naszej galerii możecie obejrzeć, jak prezentuje się na fotkach mama Marcina Tyszki. Odsyłamy was też na Instagram, gdzie pochłoną was opisywane przez nią przygody.

