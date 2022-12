Dobre seriale na Netflix, które mogłeś przegapić. Lista 15+ tytułów

„Fantazyjne frykasy Christine McConnell”



Piekielnie utalentowana artystka i cukiernik, Christine McConnell, zaprasza do swojego domu pełnego przerażających wypieków, przedmiotów i stworów.



„Brudna forsa”



Amerykański serial dokumentalny opowiadający o oszustwach finansowych, takich jak korupcja, oszustwa związane z papierami wartościowymi czy kreatywna księgowość.



„Dobre miejsce”



W wyniku zbiegu okoliczności skupiona na sobie Eleanor Shellstrop trafia po śmierci do Dobrego Miejsca. Pragnie tam pozostać, więc postanawia zostać lepszym człowiekiem.



„Easy”



Perypetie grupy ludzi, mieszkających w Chicago. Zmagają się oni z codziennymi kłopotami i problemami w miłości, seksie, a ich życie nierozerwalnie związane jest z nowymi technologiami. Losy bohaterów, stojących na różnych etapach życia, się krzyżują.



„On My Block”



Grupa nastoletnich przyjaciół zmaga się z wyzwaniami dorastania w cieszącej się marną sławą części Los Angeles.



„Good Girls”



Mieszkające na przedmieściach Detroit Beth (Christina Hendricks), Annie (Mae Whitman) i Ruby (Retta) ledwo wiążą koniec z końcem. Chcąc poprawić swoją sytuację finansową, organizują napad na sklep spożywczy, w którym Annie jest kasjerką. Skok kończy się sukcesem, jednak to dopiero początek problemów.



„The Get Down”



Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Szpital New Amsterdam”



Nade wszystko ceniący niezależność dr Max Goodwin zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów.



„Od zera”



Artystka zakochuje się we włoskim kucharzu i zaczyna pasjonującą podróż przez kultury i kontynenty, w której doświadczy miłości, straty, odrodzenia i nadziei.



„Gdybym tylko wiedziała”



Po dziesięciu latach nieudanego małżeństwa Emma z trudem usiłuje w nim wytrzymać, dopóki nie dostaje niewiarygodnej szansy przeżycia ostatniej dekady od nowa.



„Alice in Borderland”



Miłośnik gier komputerowych i dwójka jego przyjaciół trafiają do dziwnej wersji Tokio. Aby w niej przeżyć, muszą wziąć udział w niebezpiecznej grze.



„Zdrada”



Zastępca szefa MI6 ma przed sobą obiecującą przyszłość, ale po spotkaniu z rosyjską kobietą szpiegiem zaczyna kwestionować całe swoje życie.



„Już nie żyjesz”



Potężna przyjaźń łączy wiecznie zestresowaną wdowę i pięknoducha z przerażającą tajemnicą na koncie.



„Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Porcelanowy król”



Kiedy następca tronu zostaje zamordowany, jego siostra-bliźniaczka zasiada na tronie i usiłuje utrzymać w tajemnicy swoją tożsamość i pierwszą miłość.



„Juvenile justice”



Pryncypialna sędzia nie cierpi młodocianych przestępców, ale wydając wyroki w skomplikowanych sprawach, kieruje się niezachwianym poczuciem sprawiedliwości.



„Jak nas widzą”



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku. Historia koszmaru, który wydarzył się naprawdę. Czytaj też:

Nie wiesz jeszcze o tajnych kodach na Netflix? Podpowiadamy, jak ich używaćCzytaj też:

QUIZ. Hity Netfliksa z 2022 roku. Sprawdź się!