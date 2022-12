„Na Wspólnej”. Emil chce porwać swojego synka?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3539?

Wójcikowie szykują się na chrzest synka. Beata wpada w panikę, gdy okazuje się, że Emil zabrał Gucia na spacer i… zaginął. Nie odbiera telefonu, nie daje żadnego znaku. Tymczasem Larsson z synkiem jest w parku i przez telefon załatwia… lot do Szwecji!

Junior ma plan jak przekupić kumpla, żeby nie upubliczniał nagich zdjęć jego sympatii, Lidki. Chłopcy przychodzą do siłowni Bruna i… umieszczają kamerkę w damskiej szatni. Tymczasem Jarek ma kłopot z Luśką, która wybrała się na randkę i pijana wydzwania do Berga, prosząc go o ratunek. To, co Jarek słyszy od dziewczyny wprawia go w zakłopotanie…

Marta ma dziś rozmowę z genialną młodą matematyczką, która postanowiła zająć się… pszczołami. Zaproszony na nagranie ojciec dziewczyny nie chce, żeby córka porzuciła karierę naukową. Kiedy Marta broni wyboru życiowej drogi swojej bohaterki, mężczyzna wulgarnie ją atakuje. Do akcji wkracza operator Fabian – szarpiąc gościa wyrzuca go z planu zdjęciowego. Będą z tego kłopoty.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

